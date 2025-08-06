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Головна Мода Наймодніші осінні кросівки, які не захочеться знімати

Наймодніші осінні кросівки, які не захочеться знімати

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 08:40
Найстильніші кросівки осені вже у продажу — носіть уже сьогодні
Prada Collapse. Фото: кадр з відео

Кросівки восени — як тепла кава вранці: потрібні й незамінні. У когось їх ціла колекція, у когось одна пара на всі випадки життя. Але факт залишається фактом, адже восени без крутих кросівок ніяк. А ще новий сезон — чудовий привід оновити гардероб.

Про це пише Vogue.

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5 пар кросівок, які будуть у центрі уваги восени 2025 року

Dries Van Noten

Ці кросівки — вибір тих, хто любить не банальність, а стиль з родзинкою. Гра кольорів, нестандартна форма — справжнє модне висловлювання. Якщо хочеться бути в центрі уваги і при цьому мати стильний вигляд — вони для вас.

Стильні кросівки з родзинкою
Dries Van Noten. Фото: Vogue

Nike Air Max Muse

Новинка з харизмою. Поєднують комфорт, перевірений часом дизайн і новий погляд на класичну лінійку. З ними легко можна піти і на прогулянку, і на зустріч.

Новинка серед кросівок, що варта уваги
Nike Air Max Muse. Фото: Vogue

Prada Collapse

Це вже не просто кросівки, а майже артоб'єкт. Моделі Collapse ніби з майбутнього, але пасують навіть до найпростішого лука. Ідеальний варіант для тих, хто прагне оригінальності.

Кросівки, що пасують під усе
Prada Collapse. Фото: Vogue

Puma Speedcat Ballet

Зухвалий мікс балетної легкості та спортивного духу. Такі Puma вже вподобали модниці TikTok і не дарма. Вони стильні, зручні та легко поєднуються з джинсами, спідницями й навіть діловими штанами.

Стильні та зручні кросівки на осінь
Puma Speedcat Ballet Shoes. Фото: Vogue

Vans Slip-Ons

Перевірена класика, яка ніколи не виходить з моди. Простота, яка працює завжди.

Класична модель кросівок, що завжди в тренді
Vans Slip-Ons. Фото: Vogue

А ще їх легко взувати й це плюс на всі 100, коли вранці спішиш.

Раніше ми писали про те, які кросівки з дивною підошвою зараз в тренді.

Також ми повідомляли, чим можна прикрасити кросівки у 2025 році.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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