Самые стильные кроссовки осени уже в продаже — носите уже сегодня

Prada Collapse. Фото: кадр из видео

Кроссовки осенью — как теплый кофе по утрам: нужные и незаменимые. У кого-то их целая коллекция, у кого-то одна пара на все случаи жизни. Но факт остается фактом, ведь осенью без крутых кроссовок никак. А еще новый сезон — отличный повод обновить гардероб.

Об этом пишет Vogue.

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В этом году модные прогнозы четкие: легендарные adidas Samba уходят в прошлое. На смену им приходят другие — не менее стильные, а иногда и куда более интересные. Гарри Стайлз, Дакота Джонсон, Джейкоб Элорди и Рианна уже обновили свои полки.

5 пар кроссовок, которые будут в центре внимания осенью 2025 года

Dries Van Noten

Эти кроссовки — выбор тех, кто любит не банальность, а стиль с изюминкой. Игра цветов, нестандартная форма — настоящее модное высказывание. Если хочется быть в центре внимания и при этом выглядеть стильно — они для вас.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Nike Air Max Muse Air Max

Новинка с харизмой. Сочетают комфорт, проверенный временем дизайн и новый взгляд на классическую линейку. С ними легко можно пойти и на прогулку, и на встречу.

Nike Air Max Muse. Фото: Vogue

Prada Collapse

Это уже не просто кроссовки, а почти арт-объект. Модели Collapse будто из будущего, но подходят даже к самому простому луку. Идеальный вариант для тех, кто стремится к оригинальности.

Prada Collapse. Фото: Vogue

Puma Speedcat Ballet

Дерзкий микс балетной легкости и спортивного духа. Такие Puma уже облюбовали модницы TikTok и не зря. Они стильные, удобные и легко сочетаются с джинсами, юбками и даже деловыми брюками.

Puma Speedcat Ballet Shoes. Фото: Vogue

Vans Slip-Ons

Проверенная классика, которая никогда не выходит из моды. Простота, которая работает всегда.

Vans Slip-Ons. Фото: Vogue

А еще их легко обувать и это плюс на все 100, когда утром спешишь.

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