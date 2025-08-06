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Главная Мода Самые модные осенние кроссовки, которые не захочется снимать

Самые модные осенние кроссовки, которые не захочется снимать

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:40
Самые стильные кроссовки осени уже в продаже — носите уже сегодня
Prada Collapse. Фото: кадр из видео

Кроссовки осенью — как теплый кофе по утрам: нужные и незаменимые. У кого-то их целая коллекция, у кого-то одна пара на все случаи жизни. Но факт остается фактом, ведь осенью без крутых кроссовок никак. А еще новый сезон — отличный повод обновить гардероб.

Об этом пишет Vogue.

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В этом году модные прогнозы четкие: легендарные adidas Samba уходят в прошлое. На смену им приходят другие — не менее стильные, а иногда и куда более интересные. Гарри Стайлз, Дакота Джонсон, Джейкоб Элорди и Рианна уже обновили свои полки.

5 пар кроссовок, которые будут в центре внимания осенью 2025 года

Dries Van Noten

Эти кроссовки — выбор тех, кто любит не банальность, а стиль с изюминкой. Игра цветов, нестандартная форма — настоящее модное высказывание. Если хочется быть в центре внимания и при этом выглядеть стильно — они для вас.

Стильні кросівки з родзинкою
Dries Van Noten. Фото: Vogue

Nike Air Max Muse Air Max

Новинка с харизмой. Сочетают комфорт, проверенный временем дизайн и новый взгляд на классическую линейку. С ними легко можно пойти и на прогулку, и на встречу.

Новинка серед кросівок, що варта уваги
Nike Air Max Muse. Фото: Vogue

Prada Collapse

Это уже не просто кроссовки, а почти арт-объект. Модели Collapse будто из будущего, но подходят даже к самому простому луку. Идеальный вариант для тех, кто стремится к оригинальности.

Кросівки, що пасують під усе
Prada Collapse. Фото: Vogue

Puma Speedcat Ballet

Дерзкий микс балетной легкости и спортивного духа. Такие Puma уже облюбовали модницы TikTok и не зря. Они стильные, удобные и легко сочетаются с джинсами, юбками и даже деловыми брюками.

Стильні та зручні кросівки на осінь
Puma Speedcat Ballet Shoes. Фото: Vogue

Vans Slip-Ons

Проверенная классика, которая никогда не выходит из моды. Простота, которая работает всегда.

Класична модель кросівок, що завжди в тренді
Vans Slip-Ons. Фото: Vogue

А еще их легко обувать и это плюс на все 100, когда утром спешишь.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки со странной подошвой сейчас в тренде.

Также мы сообщали, чем можно украсить кроссовки в 2025 году.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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