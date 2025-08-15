Видео
Главная Fashion Винтажный тренд — кроссовки из 70-х снова на пике моды

Винтажный тренд — кроссовки из 70-х снова на пике моды

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:19
Мода на 70-е — кроссовки, которые будут носить модницы этой осенью
Nike Cortez. Фото: кадр из видео

Когда Adidas Samba уже видно на каждом шагу, модницы с нюхом на новые тренды начинают искать что-то свежее. И кажется, в этом сезоне главным претендентом на звание звезды streetstyle станет Nike Cortez. Легендарные кроссовки из 70-х возвращаются в гардеробы fashion-икон и доказывают, что они универсальны настолько, что вписываются и в casual, и в более элегантные образы.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Кроссовки в ретро-стиле, которые полюбились звездам

На этот раз вдохновением для модной публики стала Кэти Холмс. Во время прогулки по Нью-Йорку актриса, которая снимается в фильме "Счастливые часы", выбрала комфортный, но продуманный look. Главный акцент — белые кожаные Cortez с красным логотипом и синей полоской на подошве. Эту же модель уже носят Дакота Джонсон и Алекса Чанг, так что возвращение ретро-кроссовок в тренды — дело решенное.

Кросівки, що підійдуть будь-якому образу
Кэти Холмс. Фото: X @thestarz

Свой аутфит Кэти собрала вокруг простого спортивного костюма: светло-серый свитер Alo Yoga и брюки цвета хаки. Добавила соломенную шляпу — мелкая деталь, которая сразу создает летнее настроение. Но именно Cortez сделали образ одновременно свежим и немного винтажным.

Сегодняшняя мода любит играть с ностальгией. Возвращение культовых моделей — от Puma Speedcat до Isabel Marant на танкетке — доказывает, что винтаж снова в моде. Nike Cortez, выпущенные еще в 1972-м, выглядят актуально и сейчас. Их мягкий, закругленный силуэт подходит к джинсам прямого кроя, длинным юбкам, спортивным костюмам и даже классическим бермудам.

Кросівки з ностальгією 70-х
Nike Cortez. Фото: Elle

То ли это желание вернуть дух 70-х, то ли бегство от перенасыщения новинками — не так важно. Одно понятно точно, что Nike Cortez уже готовятся стать главным мастхэвом этой осени.

Ранее мы писали о моделях обуви, которые считают безвкусицей в 2025 году.

Также мы сообщали, что сейчас модно носить осеннюю обувь летом.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
