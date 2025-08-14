Відео
Головна Fashion Модні провали — яке взуття у 2025 році вважають несмаком

Модні провали — яке взуття у 2025 році вважають несмаком

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:38
Взуття, яке вже не в тренді — модний стоп-лист 2025
Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

У моді все рухається швидко і те, що ще вчора здавалося ультратрендовим, сьогодні вже може нагадувати пережиток минулого. І якщо хочете, щоб ваш гардероб завжди працював на вас, а не проти вас, варто вчасно попрощатися з речами, які безнадійно втратили актуальність. У 2025-му кілька моделей взуття остаточно перейшли до категорії антитрендів, і ось чому.

Новини.LIVE вирішив згадати про дві застарілі моделі взуття.

Реклама
Читайте також:

Яке взуття вийшло з моди у 2025 році

Масивні кросівки

Ті самі громіздкі "тати-кросівки" (chunky sneakers), які ще кілька років тому носили всі від інфлюенсерок до моделей на подіумах, сьогодні виглядають занадто важкими та громіздкими. Їх масивна підошва та об’ємний верх додають візуальної ваги, роблять образ "важким" і навіть дещо старомодним.

Кросівки цього фасону більше не в моді
Масивні кросівки. Фото з Instagram

Як варіант, обирайте акуратні моделі з тонкою або середньою підошвою, у нейтральних відтінках чи з мінімальними кольоровими акцентами. Такі кросівки пасують і до джинсів, і до сукні-комбінації, і навіть до офісного стилю з костюмом.

Балетки з гострим носком

Балетки самі по собі — зручне й жіночне взуття, але гострий носок у поєднанні з пласкою підошвою давно втратив елегантність і почав "старити" образ. Така форма має застарілий вигляд та вибивається із сучасних силуетів.

Балетки з гострим носком втратили актуальність
Балетки з гострим носком. Фото з Instagram

Краще звернути увагу на трендові Мері Джейн із ремінцем, балетки з заокругленим носком, моделі з бантиком або з прозорими вставками чи сіточкою. Вони додають ніжності, підкреслюють актуальний стиль і легко вписуються як у повсякденний, так і у вечірній образ.

Взагалі не варто зберігати антитрендові пари "про всяк випадок", бо вони лише займають місце в шафі та тягнуть образ у минуле. Краще інвестувати у моделі, які прослужать кілька сезонів і залишатимуться актуальними.

Раніше ми писали про те, яке взуття краще носити рідше, бо хоч воно і популярне, але може бути шкідливим. 

Також ми повідомляли про модний каблук, що буде в тренді цього і наступного року.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
