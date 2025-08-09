Відео
Головна Fashion Тренд, що пасує до усього — який каблук зараз у моді

Тренд, що пасує до усього — який каблук зараз у моді

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:19
Трендові підбори 2025 року — модниці від них просто у захваті
Білі босоніжки з масивним каблуком. Фото з Instagram

Підбори додають елегантності будь-якому образу. Однак деякі з них вже вийшли з моди, а інші навпаки — набирають популярність. У 2025 році наймоднішим заслужено вважається взуття на широкому каблуку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому широкий каблук став таким популярним

Найголовніша перевага широкого каблука — універсальність та зручність. Взуття на таких підборах не буде навантажувати стопу, а ходити в ньому комфортно хоч цілий день. Такий вибір стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче бути в тренді, почуваючись при цьому зручно.

Цього року в тренді взуття на масивних підборах
Босоніжки на широкому каблуці. Фото з Instagram

Босоніжки, туфлі, чобітки чи лофери — будь-яке взуття на широкому каблуку буде універсальним. Його можна взути як під повсякденні образи, так й стилізувати з вечірнім чи діловим одягом. Широкий каблук підійде справді під усе — сукні, штани, спідниці чи шорти.

Цього року в тренді взуття на масивних підборах
Взуття на підборах. Фото з Instagram

Крім того, широкі підбори підійдуть для усіх типів фігур. Вони зроблять ноги стрункішими й візуально подовжать їх. При цьому хода стане більш елегантною, легкою й без зайвого навантаження.

Цього року в тренді взуття на масивних підборах
Стильне взуття на підборах. Фото з Instagram

Широкий каблук — це не тільки тренд. Таке взуття стане базою у вашому гардеробі, яка пасуватиме геть під усе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які кросівки будуть у тренді восени 2025 року.

Також ми розповідали про те, яке взуття ідеально підійде на зміну сезонів.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
