Трендові підбори 2025 року — модниці від них просто у захваті

Тренд, що пасує до усього — який каблук зараз у моді
Підбори додають елегантності будь-якому образу. Однак деякі з них вже вийшли з моди, а інші навпаки — набирають популярність. У 2025 році наймоднішим заслужено вважається взуття на широкому каблуку.
Чому широкий каблук став таким популярним
Найголовніша перевага широкого каблука — універсальність та зручність. Взуття на таких підборах не буде навантажувати стопу, а ходити в ньому комфортно хоч цілий день. Такий вибір стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче бути в тренді, почуваючись при цьому зручно.
Босоніжки, туфлі, чобітки чи лофери — будь-яке взуття на широкому каблуку буде універсальним. Його можна взути як під повсякденні образи, так й стилізувати з вечірнім чи діловим одягом. Широкий каблук підійде справді під усе — сукні, штани, спідниці чи шорти.
Крім того, широкі підбори підійдуть для усіх типів фігур. Вони зроблять ноги стрункішими й візуально подовжать їх. При цьому хода стане більш елегантною, легкою й без зайвого навантаження.
Широкий каблук — це не тільки тренд. Таке взуття стане базою у вашому гардеробі, яка пасуватиме геть під усе.
