Трендовые каблуки 2025 года — модницы от них просто в восторге

Белые босоножки с массивным каблуком. Фото из Instagram

Каблуки добавляют элегантности любому образу. Однако некоторые из них уже вышли из моды, а другие наоборот — набирают популярность. В 2025 году самой модной заслуженно считается обувь на широком каблуке.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему широкий каблук стал таким популярным

Самое главное преимущество широкого каблука — универсальность и удобство. Обувь на таком каблуке не будет нагружать стопу, а ходить в ней комфортно хоть целый день. Такой выбор станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быть в тренде, чувствуя при этом удобно.

Босоножки на широком каблуке. Фото из Instagram

Босоножки, туфли, сапожки или лоферы — любая обувь на широком каблуке будет универсальной. Ее можно обуть как под повседневные образы, так и стилизовать с вечерней или деловой одеждой. Широкий каблук подойдет действительно под все — платья, брюки, юбки или шорты.

Обувь на каблуках. Фото из Instagram

Кроме того, широкие каблуки подойдут для всех типов фигур. Они сделают ноги стройнее и визуально удлинят их. При этом походка станет более элегантной, легкой и без лишней нагрузки.

Стильная обувь на каблуках. Фото из Instagram

Широкий каблук — это не только тренд. Такая обувь станет базой в вашем гардеробе, которая подойдет абсолютно под все.

