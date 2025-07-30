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Головна Мода Ідеальне взуття для зміни сезонів — новий тренд 2025 року

Ідеальне взуття для зміни сезонів — новий тренд 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 08:52
Взуття, яке обожнюють стилісти — ідеальне на серпень та початок осені
Дівчина в балетках. Фото: Freepik

Здається, мода вже показала все, що могла? Аж ніяк. Якщо й існує категорія, де завжди знайдеться місце для свіжої ідеї — це взуття. Воно не просто доповнює образ, а часто й диктує його настрій. І ось, у літньому сезоні 2025-го, на подіуми, вулиці міст і модні акаунти Instagram впевнено вийшли прозорі балетки.

Про них розповіло видання Vogue.

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Прозорі балетки — це гібрид. Вони балансують десь між балетками з сітки, які ми вже бачили у минулих сезонах, і легендарними jelly shoes з 90-х. Та найголовніше, що вони буквально зникають на нозі. Деякі моделі настільки тонкі, що створюють ефект босих ніг, лише підкреслюючи форму стопи. Є й інші варіації — з гострим носиком, із закругленим, на тоненькій перемичці, як у "Мері Джейн", або на ремінці позаду, як у слінгбеків.

До якого взуття придивиться на осінь
The Row. Фото: Vogue

Це взуття ніби спеціально створене для спекотного міського літа: легке, дихаюче, майже невагоме. І при цьому — на відміну від шльопанців — захищає стопу, що робить їх зручними навіть для активного дня в місті.

З чим носити 

Універсальність — друге ім’я прозорих балеток. Вони вдало поєднуються:

  • із лляними шортами й сорочкою-оверсайз;
  • з повітряними сукнями до колін або в підлогу;
  • з костюмом у стилі "old money";
  • або навіть з денімом — особливо укороченим, щоб підкреслити взуття.

Ідеальний варіант — вибрати модель із невеликою деталлю: бантиком, тонким кантом, або кольоровою устілкою. Так взуття не буде зовсім "голим", але залишиться в межах тренду.

Прозорі балетки ідеальний вибір для міжсезоння
Massimo Dutti. Фото: Vogue

І памʼятайте, що таке взуття вимагає доглянутих ніг. Усе буде видно: і колір лаку, і стан шкіри. З іншого боку, це ідеальний привід нарешті записатись на педикюр або спробувати стиль "naked nails" — ледь рожеві, блискучі й натуральні нігті.

Раніше ми писали про те, чому коричневі лофери повинні бути в гардеробі кожної цієї осені.

Також ми повідомляли, яке вінтажне взуття в стилі 70-х підкорює тренди.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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