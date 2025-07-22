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Головна Мода Як у 1970-х — вінтажні дербі повертаються на піки трендів

Як у 1970-х — вінтажні дербі повертаються на піки трендів

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 09:19
Трендові дербі 2025 року — стиль 70-х знову в моді
Взуття. Фото: Freepik

У 2025 році, коли кросівки стали майже обов’язковим елементом гардероба, саме час звернути увагу на гідну альтернативу — дербі. Це взуття для тих, хто цінує стиль, комфорт і не боїться вирізнятися. Витончені, з ноткою ретро, але зовсім не застарілі — дербі знову у тренді.

Про це пише Vogue.

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Цього сезону на них звернули увагу імениті бренди. Jacquemus у колаборації з Repetto переосмислив модель по-своєму, Celine під керівництвом Майкла Райдера додав нової геометрії, а Berluti навіть запропонували гібрид — дербі з елементами балетного взуття. Усе це доказ того, що класика може бути сміливою, сучасною та динамічною.

З чим носити дербі у цього сезоні

З бермудами та спортивною курткою

Сміливе поєднання, яке чудово працює. Спортивна куртка надає образу розслабленості, бермуди — структури, а дербі виступають елегантним акцентом. Мають сучасний, впевнений й неочікуваний вигляд.

Дербі можуть стати елегантним акцентом
Дербі в спортивному образі. Фото: Vogue

Двоколірні дербі — чорно-білі контрасти

Навіщо обирати між білим і чорним, якщо можна мати обидва? Така пара чудово поєднується з легкою сукнею, додаючи образу виразності та лаконічної графічності. Це гра на контрастах, яка завжди працює на користь.

Двоколірні дербі в тренді 2025 року
Двоколірні дербі. Фото: Vogue

З червоними колготками

Цей хід для тих, хто не боїться модних експериментів. Яскраві червоні колготки в поєднанні з лакованими дербі на платформі створюють драматичний, але гармонійний образ.

Дербі можуть створити стильний акцент у образі
Яскравий образ. Фото: Vogue

Вони будуть мати вдалий вигляд у спокійних нейтральних луках, де червоний стає єдиною яскравою деталлю.

Раніше ми писали про те, з чим носити трендове взуття Tabi цього року.

Також ми повідомляли, яке взуття буде доречним майже в будь-який сезон.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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