Кросівки з 2000-х, що знову підкорили тренди через роки — прощавай, Samba

Adidas Samba. Фото: кадр з відео

Ще недавно тренди підкорювали лаконічні Adidas Samba, які носили всі — від моделей до айтішників. А сьогодні на сцену виходить знайомий герой з минулого. Мова про легендарні кросівки Adidas Superstar, які знову в грі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Superstar — це про універсальність, адже вони пасують майже до всього:

до джинсів і тренча — як у Pinterest-луках;

до костюма — для сміливого офісного образу;

до сукні.

Adidas Superstar. Фото з Instagram

Samba, безумовно, були на висоті, але модні хвилі змінюються. Superstar виграє за рахунок масивності, яка зараз у тренді. Ще вони м’які та зручні, а тому чудово тримають форму — можна носити весь день і не знімати. Samba скрізь: у TikTok, на вулиці, в рекламах. І ось настав момент: хочеться чогось знайомого, але з новим смаком. І Superstar саме такі — трохи ностальгії, трохи новизни, багато стилю.

Чорні кросівки. Фото з Instagram

Навіщо потрібні нам ці кросівки

Є ймовірність, що вони вже стоять у вашій шафі. Також на нашу думку, це дуже економна, модна й практична модель. До того осінні колекції вже їх показали, а це значить, що тренд залишиться надовго. Тому якщо у вас є пара Superstar, то настав час дати їй нове життя. А якщо ні, то зараз їх варто додати до свого wish-листа. І хай ваші образи будуть не просто модними, а ще й оригінальними.

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