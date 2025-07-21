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Головна Мода Нові улюбленці модників — кросівки з 2000-х зараз на піку

Нові улюбленці модників — кросівки з 2000-х зараз на піку

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 09:19
Кросівки з 2000-х, що знову підкорили тренди через роки — прощавай, Samba
Adidas Samba. Фото: кадр з відео

Ще недавно тренди підкорювали лаконічні Adidas Samba, які носили всі — від моделей до айтішників. А сьогодні на сцену виходить знайомий герой з минулого. Мова про легендарні кросівки Adidas Superstar, які знову в грі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому ці кросівки вже не просто спогади

Superstar — це про універсальність, адже вони пасують майже до всього:

  • до джинсів і тренча — як у Pinterest-луках;
  • до костюма — для сміливого офісного образу;
  • до сукні.
Кросівки Adidas завжди в тренді
Adidas Superstar. Фото з Instagram

Samba, безумовно, були на висоті, але модні хвилі змінюються. Superstar виграє за рахунок масивності, яка зараз у тренді. Ще вони м’які та зручні, а тому чудово тримають форму — можна носити весь день і не знімати. Samba скрізь: у TikTok, на вулиці, в рекламах. І ось настав момент: хочеться чогось знайомого, але з новим смаком. І Superstar саме такі — трохи ностальгії, трохи новизни, багато стилю.

Кросівки, що не захочеться знімати
Чорні кросівки. Фото з Instagram

Навіщо потрібні нам ці кросівки

Є ймовірність, що вони вже стоять у вашій шафі. Також на нашу думку, це дуже економна, модна й практична модель. До того осінні колекції вже їх показали, а це значить, що тренд залишиться надовго. Тому якщо у вас є пара Superstar, то настав час дати їй нове життя. А якщо ні, то зараз їх варто додати до свого wish-листа. І хай ваші образи будуть не просто модними, а ще й оригінальними.

Раніше ми писали про те, до яких кросівок варто придивитись цієї осені.

Також ми повідомляли, до яких літніх образів кросівки пасують найбільше.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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