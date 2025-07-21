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Главная Мода Новые любимцы модников — кроссовки из 2000-х сейчас на пике

Новые любимцы модников — кроссовки из 2000-х сейчас на пике

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 09:19
Кроссовки из 2000-х, вновь покорившие тренды спустя годы — прощай, Samba
Adidas Samba. Фото: кадр из видео

Еще недавно тренды покоряли лаконичные Adidas Samba, которые носили все — от моделей до айтишников. А сегодня на сцену выходит знакомый герой из прошлого. Речь о легендарных кроссовках Adidas Superstar, которые снова в игре.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему эти кроссовки уже не просто воспоминания

Superstar — это об универсальности, ведь они подходят почти ко всему:

  • к джинсам и тренчу — как в Pinterest-луках;
  • к костюму — для смелого офисного образа;
  • к платью.
Кросівки Adidas завжди в тренді
Adidas Superstar. Фото из Instagram

Samba, безусловно, были на высоте, но модные волны меняются. Superstar выигрывает за счет массивности, которая сейчас в тренде. Еще они мягкие и удобные, а потому отлично держат форму — можно носить весь день и не снимать. Samba везде: в TikTok, на улице, в рекламе. И вот настал момент: хочется чего-то знакомого, но с новым вкусом. И Superstar именно такие — немного ностальгии, немного новизны, много стиля.

Кросівки, що не захочеться знімати
Черные кроссовки. Фото из Instagram

Зачем нужны нам эти кроссовки

Есть вероятность, что они уже стоят в вашем шкафу. Также по нашему мнению, это очень экономная, модная и практичная модель. К тому же осенние коллекции уже их показали, а это значит, что тренд останется надолго. Поэтому если у вас есть пара Superstar, то пришло время дать ей новую жизнь. А если нет, то сейчас их стоит добавить в свой wish-лист. И пусть ваши образы будут не просто модными, а еще и оригинальными.

Ранее мы писали о том, к каким кроссовкам стоит присмотреться этой осенью.

Также мы сообщали, к каким летним образам кроссовки подходят больше всего.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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