Наймодніше взуття року — з чим носити Tabi у 2025 році

Взуття. Фото: Freepik

Колись на таке взуття дивилися з подивом, а тепер носять із захватом. Tabi з розділеним носком — одна з найяскравіших модних історій останніх сезонів. І неважливо, літо чи зима — балетки, кросівки, туфлі чи чоботи у цьому стилі носять усі: від інфлюенсерів до зірок street style.

Про це пише Vogue.

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Звідки взагалі взялися Tabi

Ще у XV столітті японці вигадали особливі шкарпетки з розділеним пальцем — вони зручно сідали під сандалі. А вже в 1989 році модний світ познайомився з взуттям Tabi завдяки Maison Margiela. Згодом Nike випустили свої футуристичні Air Rift, ідею яких теж підглянули у східній естетиці. Зараз Tabi — це вже не дивина. Їх шиють не тільки культові бренди, а й масмаркет, репліки є навіть на AliExpress чи Vinted.

Як і з чим носити Tabi у 2025 році

Вибір просто величезний: лофери, балетки, туфлі Mary Jane, мюлі, чоботи. Усі ці моделі зараз є в моді, і дизайнери граються з кольорами, текстурами, деталями. Найпопулярніші у 2025-му — балетки Tabi. Їх особливо часто носять з джинсами або широкими штанами. Мають легкий, невимушений і дуже сучасний вигляд.

Балетки Tabi. Фото: Jacopo Raule

А от туфлі Mary Jane з розділеним носком гарно пасують до жіночних суконь або ділового образу зі штанами та сорочкою.

Туфлі Tabi Mary Jane, Maison Margiela. Фото: Vogue

Лофери Tabi — ідеальні для тих, хто любить класику з родзинкою. Додайте до них акуратні шкарпетки і отримаєте цікавий, але стриманий образ.

Лофери Tabi. Фото: Vogue

Ну і, звісно, чоботи Tabi — для тих, хто не боїться привертати увагу. Сміливо носіть восени з пальтом прямого крою чи об’ємними тренчами.

Чоботи Tabi, Maison Margiela. Фото: Vogue

А якщо хочеться комфорту — обирайте кросівки типу Nike Air Rift. Це зручна альтернатива звичним снікерам, яка точно не загубиться в натовпі.

В цілому, Tabi — це більше, ніж просто модне взуття. Якщо вам подобається грати з формами, текстурами й модними рамками — сміливо приміряйте.

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