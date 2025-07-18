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Головна Мода Взуття Tabi повертається — як не злякатися тренду

Взуття Tabi повертається — як не злякатися тренду

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 11:14
Наймодніше взуття року — з чим носити Tabi у 2025 році
Взуття. Фото: Freepik

Колись на таке взуття дивилися з подивом, а тепер носять із захватом. Tabi з розділеним носком — одна з найяскравіших модних історій останніх сезонів. І неважливо, літо чи зима — балетки, кросівки, туфлі чи чоботи у цьому стилі носять усі: від інфлюенсерів до зірок street style.

Про це пише Vogue.

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Звідки взагалі взялися Tabi

Ще у XV столітті японці вигадали особливі шкарпетки з розділеним пальцем — вони зручно сідали під сандалі. А вже в 1989 році модний світ познайомився з взуттям Tabi завдяки Maison Margiela. Згодом Nike випустили свої футуристичні Air Rift, ідею яких теж підглянули у східній естетиці. Зараз Tabi — це вже не дивина. Їх шиють не тільки культові бренди, а й масмаркет, репліки є навіть на AliExpress чи Vinted. 

Як і з чим носити Tabi у 2025 році

Вибір просто величезний: лофери, балетки, туфлі Mary Jane, мюлі, чоботи. Усі ці моделі зараз є в моді, і дизайнери граються з кольорами, текстурами, деталями. Найпопулярніші у 2025-му — балетки Tabi. Їх особливо часто носять з джинсами або широкими штанами. Мають легкий, невимушений і дуже сучасний вигляд.

Балетки на осінь, що варті уваги
Балетки Tabi. Фото: Jacopo Raule 

А от туфлі Mary Jane з розділеним носком гарно пасують до жіночних суконь або ділового образу зі штанами та сорочкою.

Туфлі, що ідеально пасують до суконь
Туфлі Tabi Mary Jane, Maison Margiela. Фото: Vogue

Лофери Tabi — ідеальні для тих, хто любить класику з родзинкою. Додайте до них акуратні шкарпетки і отримаєте цікавий, але стриманий образ.

Придивісться до цих лоферів на осінь
Лофери Tabi. Фото: Vogue

Ну і, звісно, чоботи Tabi — для тих, хто не боїться привертати увагу. Сміливо носіть восени з пальтом прямого крою чи об’ємними тренчами.

Чоботи, які привертають увагу
Чоботи Tabi, Maison Margiela. Фото: Vogue

А якщо хочеться комфорту — обирайте кросівки типу Nike Air Rift. Це зручна альтернатива звичним снікерам, яка точно не загубиться в натовпі.

В цілому, Tabi — це більше, ніж просто модне взуття. Якщо вам подобається грати з формами, текстурами й модними рамками — сміливо приміряйте. 

Раніше ми писали про те, яке взуття може ідеально підійти для кожної пори року.

Також ми повідомляли, на які моделі кросівок варто звернути увагу цієї осені.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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