Самая модная обувь года — с чем носить Tabi в 2025 году

Обувь. Фото: Freepik

Когда-то на такую обувь смотрели с удивлением, а теперь носят с восторгом. Tabi с разделенным носком — одна из самых ярких модных историй последних сезонов. И неважно, лето или зима — балетки, кроссовки, туфли или сапоги в этом стиле носят все: от инфлюенсеров до звезд street style.

Об этом пишет Vogue.

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Откуда вообще взялись Tabi

Еще в XV веке японцы придумали особые носки с разделенным пальцем — они удобно садились под сандалии. А уже в 1989 году модный мир познакомился с обувью Tabi благодаря Maison Margiela. Впоследствии Nike выпустили свои футуристические Air Rift, идею которых тоже подсмотрели в восточной эстетике. Сейчас Tabi — это уже не диковинка. Их шьют не только культовые бренды, но и массмаркет, реплики есть даже на AliExpress или Vinted.

Как и с чем носить Tabi в 2025 году

Выбор просто огромный: лоферы, балетки, туфли Mary Jane, мюли, сапоги. Все эти модели сейчас в моде, и дизайнеры играют с цветами, текстурами, деталями. Самые популярные в 2025-м — балетки Tabi. Их особенно часто носят с джинсами или широкими брюками. Выглядят легко, непринужденно и очень современно.

Балетки Tabi. Фото: Jacopo Raule

А вот туфли Mary Jane с разделенным носком хорошо подходят к женственным платьям или деловому образу с брюками и рубашкой.

Туфли Tabi Mary Jane, Maison Margiela. Фото: Vogue

Лоферы Tabi — идеальны для тех, кто любит классику с изюминкой. Добавьте к ним аккуратные носки и получите интересный, но сдержанный образ.

Лоферы Tabi. Фото: Vogue

Ну и, конечно, сапоги Tabi — для тех, кто не боится привлекать внимание. Смело носите осенью с пальто прямого кроя или объемными тренчами.

Сапоги Tabi, Maison Margiela. Фото: Vogue

А если хочется комфорта — выбирайте кроссовки типа Nike Air Rift. Это удобная альтернатива привычным сникерам, которая точно не затеряется в толпе.

В целом, Tabi — это больше, чем просто модная обувь. Если вам нравится играть с формами, текстурами и модными рамками — смело примеряйте.

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