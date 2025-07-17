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Головна Мода Усе ще в моді — взуття, яке пасує до кожної пори року

Усе ще в моді — взуття, яке пасує до кожної пори року

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:01
Пари взуття, які не підвладні сезонам — в модному стилі бохо
Різні пари взуття. Фото: Freepik

Здається, нульові та 2010-ті ніколи й не йшли далеко. Стиль бохо знову міцно тримає позиції у моді, особливо коли мова йде про взуття. Чоботи з бахромою, ковбойки, сабо на дерев’яній платформі — усе це повертається до нас не як ретро, а як свіжий погляд на свободу стилю. 

У Vogue поділилися добіркою наймодніших пар бохо-взуття, які не просто прикрасять ваш гардероб, а стануть його родзинкою цього літа і не тільки.

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Ковбойки

Ці чоботи не просто модний тренд, а справжній символ незалежності. У них є щось від духу дикого заходу, трішки романтики і багато зухвалості. Ковбойські чоботи чудово поєднуються як з сукнями, так і з джинсами — саме тому вони з нами не один сезон. Не вагайтесь, беріть — це інвестиція надовго.

Ковбойки носять як символ незалежності
Golden Goose. Фото: Vogue

Susanna від Chloé

Якщо ви ще не знайомі з цією моделлю — саме час. З’явилися вони ще у 2008 році, але справжню популярність здобули у 2010-х. А зараз знову на піку. Гострий носок, кілька ремінців, металеві вставки — це не просто взуття, а характер. Ідеально підкреслюють як прості casual-луки, так і образи з нотками гламуру.

Взуття з 2010-го року знову в тренді
Chloé. Фото: Vogue

Босоніжки на корковій або дерев’яній платформі

Платформа, яка робить ноги довшими, а образ стильнішим. Головне правило: ніякого пластику, тільки природні матеріали — корок або дерево. Це взуття ідеально пасує до легких суконь, джинсових шортів чи навіть костюмів. Якщо ви любите міксувати ретро та сучасне — це мастхев.

Босоніжки на платформі роблять образ стильнішим
Chloé. Фото: Vogue

 "Піратські" чоботи

Ці чоботи справжня знахідка для тих, хто любить експериментувати. Легендарна модель від Vivienne Westwood з 80-х досі не втрачає актуальності. Шкіра, зав’язки, вільна халява — ніби щось з артхаусного кіно. Ідеальні для тих, хто не боїться виділятись.

Чоботи з 80-х підкорюють тренди 2025 року
Vivienne Westwood. Фото: Vogue

Чоботи з бахромою

Ці чоботи вміють дарувати настрій. Бахрома додає динаміки кожному кроку, а ще — трішки тієї самої ностальгії за Coachella-луками.

Чоботи з бахромою вміють підіймати настрій
Polo Ralph Lauren. Фото: Vogue

Носіть з пальтами oversize, мінісукнями чи просто з улюбленими джинсами. Бахрома завжди робить образ "живим" і трохи розкутим.

Раніше ми писали про те, що туристичні моделі взуття в моді цього сезону.

Також ми повідомляли, які модні кросівки варто придбати на цю осінь.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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