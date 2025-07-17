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Главная Мода Все еще в моде — обувь, что подходит к каждому времени года

Все еще в моде — обувь, что подходит к каждому времени года

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:01
Пары обуви, которые не подвластны сезонам — в модном стиле бохо
Разные пары обуви. Фото: Freepik

Кажется, нулевые и 2010-е никогда и не уходили далеко. Стиль бохо снова прочно держит позиции в моде, особенно когда речь идет об обуви. Сапоги с бахромой, ковбойки, сабо на деревянной платформе — все это возвращается к нам не как ретро, а как свежий взгляд на свободу стиля.

В Vogue поделились подборкой самых модных пар бохо-обуви, которые не просто украсят ваш гардероб, а станут его изюминкой этим летом и не только.

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Ковбойки

Эти сапоги не просто модный тренд, а настоящий символ независимости. В них есть что-то от духа дикого запада, немного романтики и много дерзости. Ковбойские сапоги прекрасно сочетаются как с платьями, так и с джинсами — именно поэтому они с нами не один сезон. Не сомневайтесь, берите — это инвестиция надолго.

Ковбойки носять як символ незалежності
Golden Goose. Фото: Vogue

Susanna от Chloé

Если вы еще не знакомы с этой моделью — самое время. Появились они еще в 2008 году, но настоящую популярность обрели в 2010-х. А сейчас снова на пике. Острый носок, несколько ремешков, металлические вставки — это не просто обувь, а характер. Идеально подчеркивают как простые casual-луки, так и образы с нотками гламура.

Взуття з 2010-го року знову в тренді
Chloé. Фото: Vogue

Босоножки на пробковой или деревянной платформе

Платформа, которая делает ноги длиннее, а образ стильнее. Главное правило: никакого пластика, только природные материалы — пробка или дерево. Эта обувь идеально подходит к легким платьям, джинсовым шортам или даже костюмам. Если вы любите миксовать ретро и современное — это мастхэв.

Босоніжки на платформі роблять образ стильнішим
Chloé. Фото: Vogue

"Пиратские" сапоги

Эти сапоги настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать. Легендарная модель от Vivienne Westwood из 80-х до сих пор не теряет актуальности. Кожа, завязки, свободное голенище — будто что-то из артхаусного кино. Идеальны для тех, кто не боится выделяться.

Чоботи з 80-х підкорюють тренди 2025 року
Vivienne Westwood. Фото: Vogue

Сапоги с бахромой

Эти сапоги умеют дарить настроение. Бахрома добавляет динамики каждому шагу, а еще немного той самой ностальгии по Coachella-лукам.

Чоботи з бахромою вміють підіймати настрій
Polo Ralph Lauren. Фото: Vogue

Носите с пальто oversize, мини-платьями или просто с любимыми джинсами. Бахрома всегда делает образ "живым" и немного раскованным.

Ранее мы писали о том, что туристические модели обуви в моде в этом сезоне.

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мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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