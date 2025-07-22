Трендовые дерби 2025 года — стиль 70-х снова в моде

Обувь. Фото: Freepik

В 2025 году, когда кроссовки стали почти обязательным элементом гардероба, самое время обратить внимание на достойную альтернативу — дерби. Это обувь для тех, кто ценит стиль, комфорт и не боится выделяться. Изящные, с ноткой ретро, но совсем не устаревшие — дерби снова в тренде.

Об этом пишет Vogue.

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В этом сезоне на них обратили внимание именитые бренды. Jacquemus в коллаборации с Repetto переосмыслил модель по-своему, Celine под руководством Майкла Райдера добавил новой геометрии, а Berluti даже предложили гибрид — дерби с элементами балетной обуви. Все это доказательство того, что классика может быть смелой, современной и динамичной.

С чем носить дерби в этом сезоне

С бермудами и спортивной курткой



Смелое сочетание, которое отлично работает. Спортивная куртка придает образу расслабленности, бермуды — структуры, а дерби выступают элегантным акцентом. Выглядят современно, уверенно и неожиданно.

Дерби в спортивном образе. Фото: Vogue

Двухцветные дерби — черно-белые контрасты



Зачем выбирать между белым и черным, если можно иметь оба? Такая пара прекрасно сочетается с легким платьем, добавляя образу выразительности и лаконичной графичности. Это игра на контрастах, которая всегда работает на пользу.

Двухцветные дерби. Фото: Vogue

С красными колготками



Этот ход для тех, кто не боится модных экспериментов. Яркие красные колготки в сочетании с лакированными дерби на платформе создают драматичный, но гармоничный образ.

Яркий образ. Фото: Vogue

Они будут удачно смотреться в спокойных нейтральных луках, где красный становится единственной яркой деталью.

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