Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Как в 1970-х — винтажные дерби возвращаются на пики трендов

Как в 1970-х — винтажные дерби возвращаются на пики трендов

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 09:19
Трендовые дерби 2025 года — стиль 70-х снова в моде
Обувь. Фото: Freepik

В 2025 году, когда кроссовки стали почти обязательным элементом гардероба, самое время обратить внимание на достойную альтернативу — дерби. Это обувь для тех, кто ценит стиль, комфорт и не боится выделяться. Изящные, с ноткой ретро, но совсем не устаревшие — дерби снова в тренде.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

В этом сезоне на них обратили внимание именитые бренды. Jacquemus в коллаборации с Repetto переосмыслил модель по-своему, Celine под руководством Майкла Райдера добавил новой геометрии, а Berluti даже предложили гибрид — дерби с элементами балетной обуви. Все это доказательство того, что классика может быть смелой, современной и динамичной.

С чем носить дерби в этом сезоне

С бермудами и спортивной курткой

Смелое сочетание, которое отлично работает. Спортивная куртка придает образу расслабленности, бермуды — структуры, а дерби выступают элегантным акцентом. Выглядят современно, уверенно и неожиданно.

Дербі можуть стати елегантним акцентом
Дерби в спортивном образе. Фото: Vogue

Двухцветные дерби — черно-белые контрасты

Зачем выбирать между белым и черным, если можно иметь оба? Такая пара прекрасно сочетается с легким платьем, добавляя образу выразительности и лаконичной графичности. Это игра на контрастах, которая всегда работает на пользу.

Двоколірні дербі в тренді 2025 року
Двухцветные дерби. Фото: Vogue

С красными колготками

Этот ход для тех, кто не боится модных экспериментов. Яркие красные колготки в сочетании с лакированными дерби на платформе создают драматичный, но гармоничный образ.

Дербі можуть створити стильний акцент у образі
Яркий образ. Фото: Vogue

Они будут удачно смотреться в спокойных нейтральных луках, где красный становится единственной яркой деталью.

Ранее мы писали о том, с чем носить трендовую обувь Tabi в этом году.

Также мы сообщали, какая обувь будет уместна почти в любой сезон.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации