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Главная Мода Идеальная обувь для смены сезонов — новый тренд 2025 года

Идеальная обувь для смены сезонов — новый тренд 2025 года

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 08:52
Обувь, которую обожают стилисты — идеальная на август и начало осени
Девушка в балетках. Фото: Freepik

Кажется, мода уже показала все, что могла? Отнюдь нет. Если и существует категория, где всегда найдется место для свежей идеи — это обувь. Она не просто дополняет образ, а часто и диктует его настроение. И вот, в летнем сезоне 2025-го, на подиумы, улицы городов и модные аккаунты Instagram уверенно вышли прозрачные балетки.

О них рассказало издание Vogue.

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Прозрачные балетки — это гибрид. Они балансируют где-то между балетками из сетки, которые мы уже видели в прошлых сезонах, и легендарными jelly shoes из 90-х. Но самое главное, что они буквально исчезают на ноге. Некоторые модели настолько тонкие, что создают эффект босых ног, лишь подчеркивая форму стопы. Есть и другие вариации — с острым носиком, с закругленным, на тоненькой перемычке, как у "Мэри Джейн", или на ремешке сзади, как у слингбэков.

До якого взуття придивиться на осінь
The Row. Фото: Vogue

Эта обувь будто специально создана для жаркого городского лета: легкая, дышащая, почти невесомая. И при этом — в отличие от шлепанцев — защищает стопу, что делает их удобными даже для активного дня в городе.

С чем носить

Универсальность — второе имя прозрачных балеток. Они удачно сочетаются:

  • со льняными шортами и рубашкой-оверсайз;
  • с воздушными платьями до колен или в пол;
  • с костюмом в стиле "old money";
  • или даже с денимом — особенно укороченным, чтобы подчеркнуть обувь.

Идеальный вариант — выбрать модель с небольшой деталью: бантиком, тонким кантом, или цветной стелькой. Так обувь не будет совсем "голой", но останется в пределах тренда.

Прозорі балетки ідеальний вибір для міжсезоння
Massimo Dutti. Фото: Vogue

И помните, что такая обувь требует ухоженных ног. Все будет видно: и цвет лака, и состояние кожи. С другой стороны, это идеальный повод наконец-то записаться на педикюр или попробовать стиль "naked nails" — едва розовые, блестящие и натуральные ногти.

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мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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