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Головна Мода Універсальне взуття на осінь — з чим носити коричневі лофери

Універсальне взуття на осінь — з чим носити коричневі лофери

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 08:40
Модні луки з коричневими лоферами на осінь — що обрати
Коричневе взуття. Фото: Freepik

Лофери — найуніверсальніше взуття на осінь, особливо, коричневого кольору. Такий відтінок не втрачає актуальності й буде популярним й цього сезону. Він додасть будь-якому образу особливого шарму й привабливості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї стильних образів з коричневими лоферами

Коричневий колір у всіх проявах є наймоднішим. Особливо актуальним він буде восени. На таку пору року коричневі лофери — це база, що пасуватиме під усе.

З чим носити коричневі лофери
Коричневі лофери. Фото з Instagram

Особливо гармонійно коричневі лофери поєднуються з джинсами. На осінь такий лук стане безпрограшним варіантом. Додайте лонг чи теплий кардиган й затишний образ готовий. 

З чим носити коричневі лофери
Джинси й лофери. Фото з Instagram

Лофери пасують беззаперечно до усього. Їм можна поєднувати навіть з мініспідницею. Білі шкарпетки зроблять образ цікавішим й з осіннім присмаком.

З чим носити коричневі лофери
Образ з коричневими лоферами та спідницею. Фото з Instagram

Навіть до звичайної сукні лофери пасуватимуть ідеально. Вони — це довершення образу, яке зробить його особливим. А коричневий буде вдало поєднуватись з чорним, білим, нейтральними чи яскравими відтінками.

З чим носити коричневі лофери
Коричневі лофери та сукня. Фото: кадр з відео

Якщо ви хочете відійти від класики та спробувати щось цікавіше, придивіться до лоферів незвичної форми. Спробуйте різні підошви та моделі з видовженим чи квадратним носком.

З чим носити коричневі лофери
Образ з лоферами та шортами. Фото: кадр з відео

Універсальність коричневих лоферів заперечити неможливо. Під них хоч класичні прямі джинси одягай, хоч мініспідниці чи сукні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які кросівки з 2000-х знову повернулись в моду.

Також ми розповідали про те, яке взуття пасує до будь-якої пори року.

осінь тренди взуття жіноче взуття лофери
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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