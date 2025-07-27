Модні луки з коричневими лоферами на осінь — що обрати

Коричневе взуття. Фото: Freepik

Лофери — найуніверсальніше взуття на осінь, особливо, коричневого кольору. Такий відтінок не втрачає актуальності й буде популярним й цього сезону. Він додасть будь-якому образу особливого шарму й привабливості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Ідеї стильних образів з коричневими лоферами

Коричневий колір у всіх проявах є наймоднішим. Особливо актуальним він буде восени. На таку пору року коричневі лофери — це база, що пасуватиме під усе.

Коричневі лофери. Фото з Instagram

Особливо гармонійно коричневі лофери поєднуються з джинсами. На осінь такий лук стане безпрограшним варіантом. Додайте лонг чи теплий кардиган й затишний образ готовий.

Джинси й лофери. Фото з Instagram

Лофери пасують беззаперечно до усього. Їм можна поєднувати навіть з мініспідницею. Білі шкарпетки зроблять образ цікавішим й з осіннім присмаком.

Образ з коричневими лоферами та спідницею. Фото з Instagram

Навіть до звичайної сукні лофери пасуватимуть ідеально. Вони — це довершення образу, яке зробить його особливим. А коричневий буде вдало поєднуватись з чорним, білим, нейтральними чи яскравими відтінками.

Коричневі лофери та сукня. Фото: кадр з відео

Якщо ви хочете відійти від класики та спробувати щось цікавіше, придивіться до лоферів незвичної форми. Спробуйте різні підошви та моделі з видовженим чи квадратним носком.

Образ з лоферами та шортами. Фото: кадр з відео

Універсальність коричневих лоферів заперечити неможливо. Під них хоч класичні прямі джинси одягай, хоч мініспідниці чи сукні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які кросівки з 2000-х знову повернулись в моду.

Також ми розповідали про те, яке взуття пасує до будь-якої пори року.