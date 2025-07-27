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Главная Мода Универсальная обувь на осень — с чем носить коричневые лоферы

Универсальная обувь на осень — с чем носить коричневые лоферы

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 08:40
Модные луки с коричневыми лоферами на осень — что выбрать
Коричневая обувь. Фото: Freepik

Лоферы — самая универсальная обувь на осень, особенно, коричневого цвета. Такой оттенок не теряет актуальности и будет популярным и в этом сезоне. Он придаст любому образу особого шарма и привлекательности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи стильных образов с коричневыми лоферами

Коричневый цвет во всех проявлениях является самым модным. Особенно актуальным он будет осенью. На такое время года коричневые лоферы — это база, которая подойдет под все.

З чим носити коричневі лофери
Коричневые лоферы. Фото из Instagram

Особенно гармонично коричневые лоферы сочетаются с джинсами. На осень такой лук станет беспроигрышным вариантом. Добавьте лонг или теплый кардиган и уютный образ готов.

З чим носити коричневі лофери
Джинсы и лоферы. Фото из Instagram

Лоферы подходят беспрекословно ко всему. Их можно сочетать даже с мини-юбкой. Белые носки сделают образ более интересным и с осенним привкусом.

З чим носити коричневі лофери
Образ с коричневыми лоферами и юбкой. Фото из Instagram

Даже к обычному платью лоферы подойдут идеально. Они — это завершение образа, которое сделает его особенным. А коричневый будет удачно сочетаться с черным, белым, нейтральными или яркими оттенками.

З чим носити коричневі лофери
Коричневые лоферы и платье. Фото: кадр с видео

Если вы хотите отойти от классики и попробовать что-то интереснее, присмотритесь к лоферам необычной формы. Попробуйте разные подошвы и модели с удлиненным или квадратным носком.

З чим носити коричневі лофери
Образ с лоферами и шортами. Фото: кадр с видео

Универсальность коричневых лоферов отрицать невозможно. Под них хоть классические прямые джинсы надевай, хоть мини-юбки или платья.

Напомним, ранее мы писали о том, какие кроссовки из 2000-х снова вернулись в моду.

Также мы рассказывали о том, какая обувь подходит к любому времени года.

осень тренды обувь женская обувь лоферы
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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