Модне взуття, яке не варто носити щодня — що радить лікар

Крокси важко не впізнати — яскраві, легкі, з дірочками зверху і ремінцем ззаду. Їх придумали у 2002 році для любителів відпочинку на воді, щоб ноги не ковзали на палубі та швидко висихали після намокання. Але мода взяла своє і зараз їх носять всі — від медиків, яким потрібне легке взуття на довгі зміни, до студентів, які обирають комфорт. Навіть модні блогери вміло вписують їх у стильні образи. Та за всією цією популярністю ховається нюанс, про який мало хто замислюється.

Лікарі виданню Foot&Ankle Clinic розповіли про те, що носити крокси постійно — погана ідея.

На відміну від кросівок чи якісних сандалів, крокси майже не фіксують п’яту та не підтримують звід стопи. Вони зручні, але "не працюють" на правильну позицію ноги під час ходьби. Якщо щодня проводити в них по кілька годин, це може обернутися болем у ступнях, втомою литкових м’язів, а з часом навіть метатарзалгією (це коли болить передня частина стопи) чи бурситом (запаленням суглобових сумок).

Ще одна проблема — матеріал. Крокси роблять із особливого виду пластику, який не пропускає повітря. У спеку ноги в них "паряться", ідеальне середовище для мозолів, натоптишів і грибка. Якщо у вас чутлива шкіра або проблемні нігті, ризики тільки зростають. І так, неприємний запах у кінці дня — теж часта історія.

Коли крокси доречні

Взувати їх можна, але з розумом. Ідеальні ситуації для кроксів:

похід на пляж чи у басейн;

робота у саду або на городі;

коротка прогулянка у дворі;

поїздка на дачу.

Для тривалих прогулянок містом або активного дня краще обрати взуття з гарною амортизацією, підтримкою зводу стопи та фіксацією п’яти.

