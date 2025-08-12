Модная обувь, которую не стоит носить ежедневно — что советует врач

Кроксы. Фото: кадр из видео

Кроксы трудно не узнать — яркие, легкие, с дырочками сверху и ремешком сзади. Их придумали в 2002 году для любителей отдыха на воде, чтобы ноги не скользили на палубе и быстро высыхали после намокания. Но мода взяла свое и сейчас их носят все — от медиков, которым нужна легкая обувь на долгие смены, до студентов, которые выбирают комфорт. Даже модные блогеры умело вписывают их в стильные образы. Но за всей этой популярностью скрывается нюанс, о котором мало кто задумывается.

Врачи изданию Foot&Ankle Clinic рассказали о том, что носить кроксы постоянно — плохая идея.

В отличие от кроссовок или качественных сандалий, кроксы почти не фиксируют пятку и не поддерживают свод стопы. Они удобны, но "не работают" на правильную позицию ноги во время ходьбы. Если ежедневно проводить в них по несколько часов, это может обернуться болью в ступнях, усталостью икроножных мышц, а со временем даже метатарзалгией (это когда болит передняя часть стопы) или бурситом (воспалением суставных сумок).

Белые кроксы. Фото из Instagram

Еще одна проблема — материал. Кроксы делают из особого вида пластика, который не пропускает воздух. В жару ноги в них "парятся", идеальная среда для мозолей, натоптышей и грибка. Если у вас чувствительная кожа или проблемные ногти, риски только возрастают. И да, неприятный запах в конце дня — тоже частая история.

Розовые кроксы. Фото из Instagram

Когда кроксы уместны

Обувать их можно, но с умом. Идеальные ситуации для кроксов:

поход на пляж или в бассейн;

работа в саду или на огороде;

короткая прогулка во дворе;

поездка на дачу.

Для длительных прогулок по городу или активного дня лучше выбрать обувь с хорошей амортизацией, поддержкой свода стопы и фиксацией пятки.

