Обувь, которая уже не в тренде — модный стоп-лист 2025 года

В моде все движется быстро и то, что еще вчера казалось ультратрендовым, сегодня уже может напоминать пережиток прошлого. И если хотите, чтобы ваш гардероб всегда работал на вас, а не против вас, стоит вовремя попрощаться с вещами, которые безнадежно потеряли актуальность. В 2025-м несколько моделей обуви окончательно перешли в категорию антитрендов, и вот почему.

Новини.LIVE решил вспомнить о двух устаревших моделях обуви.

Какая обувь вышла из моды в 2025 году

Массивные кроссовки

Те самые громоздкие "папы-кроссовки" (chunky sneakers), которые еще несколько лет назад носили все от инфлюенсерок до моделей на подиумах, сегодня выглядят слишком тяжелыми и громоздкими. Их массивная подошва и объемный верх добавляют визуального веса, делают образ "тяжелым" и даже несколько старомодным.

Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Как вариант, выбирайте аккуратные модели с тонкой или средней подошвой, в нейтральных оттенках или с минимальными цветовыми акцентами. Такие кроссовки подходят и к джинсам, и к платью-комбинации, и даже к офисному стилю с костюмом.

Балетки с острым носком

Балетки сами по себе — удобная и женственная обувь, но острый носок в сочетании с плоской подошвой давно потерял элегантность и начал "старить" образ. Такая форма выглядит устаревшей и выбивается из современных силуэтов.

Балетки с острым носком. Фото из Instagram

Лучше обратить внимание на трендовые Мэри Джейн с ремешком, балетки с закругленным носком, модели с бантиком или с прозрачными вставками или сеточкой. Они добавляют нежности, подчеркивают актуальный стиль и легко вписываются как в повседневный, так и в вечерний образ.

Вообще не стоит хранить антитрендовые пары "на всякий случай", потому что они только занимают место в шкафу и тянут образ в прошлое. Лучше инвестировать в модели, которые прослужат несколько сезонов и будут оставаться актуальными.

