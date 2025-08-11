Взуття Енн Гетевей з "Диявол носить Prada 2" — тренд на роки

Трендове взуття Енн Гетевей з фільму "Диявол носить Prada 2"
У Нью-Йорку тривають зйомки другої частини "Диявол носить Prada". І хоч сюжет тримають у секреті, кадри з майданчика розлітаються соцмережами доволі швидко. Найбільше обговорюють образи героїнь, а особливо те, що носить на ногах Енн Гетевей.
Новина про сиквел з’явилася ще влітку 2024 року, але саме цього серпня камери офіційно почали знімати продовження культової історії. Меріл Стріп знову у ролі легендарної Міранди Прістлі, а Гетевей відповідно у образі Енді Сакс. І вже зрозуміло, що взуття її героїні стане головним натхненням для осінньо-зимових колекцій 2025-го.
Модне взуття Енн Гетевей, що вона приміряла для культового фільму
Босоніжки на платформі в стилі бохо
Перший вихід Енді — довга яскрава сукня Gabriela Hearst та босоніжки на дерев’яній платформі Chloé. Модель із ремінцями, стилізована під 70-ті, має такий вигляд, ніби створена для прогулянок містом у сонячний день. Таке взуття чудово поєднується з лляними костюмами, довгими спідницями, денімом і навіть офісними аутфітами у теплу пору року. Зручно, стильно і без краплі пафосу.
Чорні ботильйони
Ідеальна комбінація — костюм у стилі power dressing, який складається зі смугастого жилета із білою спинкою та прямих штани Jean Paul Gaultier. Їх акторка доповнила класичними чорними ботильйонами Saint Laurent.
В іншій сцені ми вже можемо її побачити в сірому костюмі з чорною драпірованою сорочкою та ботильйонами з ковбойськими нотками, схожі на Golden Goose. Ідеальний приклад, як можна додати характеру навіть найстриманішому діловому образу.
Білі гостроносі туфлі
У білосніжному тотал-луку від Phoebe Philo та Nili Lotan головну роль грають сатинові гостроносі туфлі Prada. Вони додають образу вишуканості, навіть якщо решта одягу максимально проста. Таке взуття — мастхев для любительок мінімалізму, адже ідеально пасує до широких штанів, костюмів і пальт прямого крою.
Чоботи зі зміїним принтом
Один із найнеочікуваніших образів — джинси з відворотами, синій светр, бежевий блейзер Ralph Lauren, хустка на шиї, сумка з бахромою Valentino та високі чоботи зі зміїним візерунком.
У 2025-му, коли леопард уже нікого не дивує, саме зміїний принт стає модною альтернативою. Він гармонійно вписується в офісний дрескод, особливо з денімом і стриманим верхнім одягом.
