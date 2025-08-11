Взуття Енн Гетевей з "Диявол носить Prada 2" — тренд на роки

Енн Гетевей в образі Енді Сакс. Фото: Instagram.com/annehathaway

У Нью-Йорку тривають зйомки другої частини "Диявол носить Prada". І хоч сюжет тримають у секреті, кадри з майданчика розлітаються соцмережами доволі швидко. Найбільше обговорюють образи героїнь, а особливо те, що носить на ногах Енн Гетевей.

Про це пише Vogue.

Новина про сиквел з’явилася ще влітку 2024 року, але саме цього серпня камери офіційно почали знімати продовження культової історії. Меріл Стріп знову у ролі легендарної Міранди Прістлі, а Гетевей відповідно у образі Енді Сакс. І вже зрозуміло, що взуття її героїні стане головним натхненням для осінньо-зимових колекцій 2025-го.

Модне взуття Енн Гетевей, що вона приміряла для культового фільму

Босоніжки на платформі в стилі бохо

Перший вихід Енді — довга яскрава сукня Gabriela Hearst та босоніжки на дерев’яній платформі Chloé. Модель із ремінцями, стилізована під 70-ті, має такий вигляд, ніби створена для прогулянок містом у сонячний день. Таке взуття чудово поєднується з лляними костюмами, довгими спідницями, денімом і навіть офісними аутфітами у теплу пору року. Зручно, стильно і без краплі пафосу.

Енн Гетевей в стильних босоніжок. Фото: Vogue

Чорні ботильйони

Ідеальна комбінація — костюм у стилі power dressing, який складається зі смугастого жилета із білою спинкою та прямих штани Jean Paul Gaultier. Їх акторка доповнила класичними чорними ботильйонами Saint Laurent.

Чорні ботильйони. Фото: Vogue

В іншій сцені ми вже можемо її побачити в сірому костюмі з чорною драпірованою сорочкою та ботильйонами з ковбойськими нотками, схожі на Golden Goose. Ідеальний приклад, як можна додати характеру навіть найстриманішому діловому образу.

Стильний образ від Гетевей. Фото: Vogue

Білі гостроносі туфлі

У білосніжному тотал-луку від Phoebe Philo та Nili Lotan головну роль грають сатинові гостроносі туфлі Prada. Вони додають образу вишуканості, навіть якщо решта одягу максимально проста. Таке взуття — мастхев для любительок мінімалізму, адже ідеально пасує до широких штанів, костюмів і пальт прямого крою.

Образ в білому кольорі. Фото: Vogue

Чоботи зі зміїним принтом

Один із найнеочікуваніших образів — джинси з відворотами, синій светр, бежевий блейзер Ralph Lauren, хустка на шиї, сумка з бахромою Valentino та високі чоботи зі зміїним візерунком.

Чоботи зі зміїним принтом. Фото: Vogue

У 2025-му, коли леопард уже нікого не дивує, саме зміїний принт стає модною альтернативою. Він гармонійно вписується в офісний дрескод, особливо з денімом і стриманим верхнім одягом.

