Чому всі носять байкерські чоботи у 2025 році — новий погляд на стиль

Чоботи, які не зникають із трендів — мають байкерський стиль
Кросівки довго тримали пальму першості — adidas Samba, масивні Campus, вузькі сліпони-балетки. Але 2025 рік усе змінив. На сцену вийшли вони — байкерські чоботи. Важкі, грубі, з пряжками та характером. Вони вже стали головним взуттєвим хітом літа й залишаться з нами щонайменше до кінця зими.
Про це пише Vogue.
Чому всі божеволіють за байкерськими чоботами
Бо це не просто взуття. Це заявка на стиль, впевненість і внутрішню свободу. У них виходять моделі на показах, знаменитості на фестивалі, а модниці — на каву. Улітку їх носять із бохо-спідницями, мінісукнями, шовковими комбінаціями. Узимку можна носити з вовняними пальтами, куртками, джинсами. І кожен образ матиме розкішний вигляд.
Charli XCX зробила байкерські чоботи частиною свого сценічного образу — у поєднанні з мініспідницями у стилі rara вони стали справжнім модним символом року. TikTok уже давно заповнений луками з важкими черевиками.
Хто "воскресив" тренд на ці чоботи
Почалося все з показу Miu Miu — бренд повернув байкерські моделі у своїй колекції осінь-зима 2022/2023. Вони одразу стали улюбленцями модного світу. Потім новий виток популярності: вже в сезоні 2024/2025 чоботи знову на подіумах, але тепер зі спідницями міді й шкіряними рукавичками. А ще — Burberry, Coach, Versace, Alexander McQueen — кожен додав щось своє: то метал, то класику, то авангард.
Як носити байкерські чоботи у 2025-му:
- Влітку — з джинсовими міні, білими футболками, сукнями-комбінаціями. Додайте обʼємну куртку і отримаєте образ у стилі 90-х.
- Восени — з обʼємними светрами, сірими джинсами, пальтами.
- Зимою — з шубами зі штучного хутра або масивними пуховиками.
Такі чоботи легко знайти на ресейл-платформах або в секонд-хендах. Часто з уже ідеальною "благородною потертістю", яка лише додає стилю.
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