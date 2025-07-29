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Головна Мода Чоботи, які не зникають із трендів — мають байкерський стиль

Чоботи, які не зникають із трендів — мають байкерський стиль

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 11:18
Чому всі носять байкерські чоботи у 2025 році — новий погляд на стиль
Чоботи. Фото: Freepik

Кросівки довго тримали пальму першості — adidas Samba, масивні Campus, вузькі сліпони-балетки. Але 2025 рік усе змінив. На сцену вийшли вони — байкерські чоботи. Важкі, грубі, з пряжками та характером. Вони вже стали головним взуттєвим хітом літа й залишаться з нами щонайменше до кінця зими.

Про це пише Vogue.

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Чому всі божеволіють за байкерськими чоботами

Бо це не просто взуття. Це заявка на стиль, впевненість і внутрішню свободу. У них виходять моделі на показах, знаменитості на фестивалі, а модниці — на каву. Улітку їх носять із бохо-спідницями, мінісукнями, шовковими комбінаціями. Узимку можна носити з вовняними пальтами, куртками, джинсами. І кожен образ матиме розкішний вигляд.

Charli XCX зробила байкерські чоботи частиною свого сценічного образу — у поєднанні з мініспідницями у стилі rara вони стали справжнім модним символом року. TikTok уже давно заповнений луками з важкими черевиками.

Байкерські чоботи стали хітом цього сезону
Байкерські чоботи. Фото: Vogue

Хто "воскресив" тренд на ці чоботи

Почалося все з показу Miu Miu — бренд повернув байкерські моделі у своїй колекції осінь-зима 2022/2023. Вони одразу стали улюбленцями модного світу. Потім новий виток популярності: вже в сезоні 2024/2025 чоботи знову на подіумах, але тепер зі спідницями міді й шкіряними рукавичками. А ще — Burberry, Coach, Versace, Alexander McQueen — кожен додав щось своє: то метал, то класику, то авангард.

Грубе взуття зараз в моді
Грубі чоботи. Фото: Vogue

Як носити байкерські чоботи у 2025-му:

  • Влітку — з джинсовими міні, білими футболками, сукнями-комбінаціями. Додайте обʼємну куртку і отримаєте образ у стилі 90-х.
  • Восени — з обʼємними светрами, сірими джинсами, пальтами.
  • Зимою — з шубами зі штучного хутра або масивними пуховиками.

Такі чоботи легко знайти на ресейл-платформах або в секонд-хендах. Часто з уже ідеальною "благородною потертістю", яка лише додає стилю. 

Раніше ми писали про те, чим доповнити коричневі лофери цього літа.

Також ми повідомляли, що вінтажні дербі у стилі 1970-х повертаються в тренди.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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