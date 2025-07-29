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Главная Мода Сапоги, которые не исчезают из трендов — в байкерском стиле

Сапоги, которые не исчезают из трендов — в байкерском стиле

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 11:18
Почему все носят байкерские сапоги в 2025 году — новый взгляд на стиль
Сапоги. Фото: Freepik

Кроссовки долго держали пальму первенства — adidas Samba, массивные Campus, узкие слипоны-балетки. Но 2025 год все изменил. На сцену вышли они — байкерские сапоги. Тяжелые, грубые, с пряжками и характером. Они уже стали главным обувным хитом лета и останутся с нами как минимум до конца зимы.

Об этом пишет Vogue.

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Почему все сходят с ума по байкерским сапогам

Потому что это не просто обувь. Это заявка на стиль, уверенность и внутреннюю свободу. В них выходят модели на показах, знаменитости на фестивали, а модницы — на кофе. Летом их носят с бохо-юбками, мини-платьями, шелковыми комбинациями. Зимой можно носить с шерстяными пальто, куртками, джинсами. И каждый образ будет выглядеть роскошно.

Charli XCX сделала байкерские сапоги частью своего сценического образа — в сочетании с мини-юбками в стиле rara они стали настоящим модным символом года. TikTok уже давно заполнен луками с тяжелыми ботинками.

Байкерські чоботи стали хітом цього сезону
Байкерские сапоги. Фото: Vogue

Кто "воскресил" тренд на эти сапоги

Началось все с показа Miu Miu — бренд вернул байкерские модели в своей коллекции осень-зима 2022/2023. Они сразу стали любимцами модного мира. Затем новый виток популярности: уже в сезоне 2024/2025 сапоги снова на подиумах, но теперь с юбками миди и кожаными перчатками. А еще — Burberry, Coach, Versace, Alexander McQueen — каждый добавил что-то свое: то металл, то классику, то авангард.

Грубе взуття зараз в моді
Грубые сапоги. Фото: Vogue

Как носить байкерские сапоги в 2025-м:

  • Летом — с джинсовыми мини, белыми футболками, платьями-комбинациями. Добавьте объемную куртку и получите образ в стиле 90-х.
  • Осенью — с объемными свитерами, серыми джинсами, пальто.
  • Зимой — с шубами из искусственного меха или массивными пуховиками.

Такие сапоги легко найти на ресейл-платформах или в секонд-хендах. Часто с уже идеальной "благородной потертостью", которая лишь добавляет стиля. 

Ранее мы писали о том, чем дополнить коричневые лоферы этим летом.

Также мы сообщали, что винтажные дерби в стиле 1970-х возвращаются в тренды.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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