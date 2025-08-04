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Головна Мода Модні бохо-чоботи, які будуть всю осінь у тренді

Модні бохо-чоботи, які будуть всю осінь у тренді

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 18:04
Бохо-чоботи, у які закохається кожна цієї осені
Чоботи. Фото: next.ua

Після хвилі популярності вузьких джинсів модна сцена переключилася на ще один культовий символ нульових — богемні чоботи зі спущеною халявою. Цієї осені та взимку 2025/2026 вони знову у центрі уваги. М’які, трохи зім’яті, з характерними складками навколо щиколотки — саме такі колись обожнювали Кейт Мосс і Сієнна Міллер. 

Про це пише Vogue.

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У 2000-х вони були уособленням вільного, богемного стилю і водночас нагадували піратське взуття в дусі Джека Горобця. У новому сезоні дизайнери вирішили повернути цю модель на подіуми. Ralph Lauren і Zimmermann представили високі шкіряні чоботи з елегантними пряжками та легкою "вм'ятістю" по халяві. 

Чоботи, як з фільму про Джека Горобця
Zimmermann осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Вони м’яко облягають ногу, створюючи невимушений, трохи недбалий силует. Balmain пішли далі — їхні моделі об’ємніші, з глибокими складками, а деякі навіть мають приховані кишеньки у халявах — справжня модна "схованка для скарбів" і натяк на піратську романтику.

Чоботи, що нікого байдужим не залишать
Balmain осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Louis Vuitton теж згадав про нульові: у колекції з’явилися чоботи зі шкіряними вставками, підкладкою з овчини та металевими клепками. Вони м’яко спадають хвилями по щиколотці та майже повторюють культову пару Сієнни Міллер з 2003 року. А інші моделі бренду з вузькою халявою і загином зверху ніби зійшли зі сторінок роману про "Трьох мушкетерів".

Кейт Мосс носила такі чоботи ще 2003
Кейт Мосс, 2003. Фото: Vogue

Окремий фешн-камбек — легендарні Pirate Boots від Vivienne Westwood. Вперше вони з’явилися ще у 1981 році, але справжню славу здобули у нульових. У червні цього року гурт Haim навіть відтворив знамените фото Кейт Мосс у таких чоботах, де вона недбало спирається на машину. І тепер зрозуміло, що ця взуттєва легенда повернулася, щоб знову підкорити модниць.

Раніше ми писали про те, які кросівки з незвичною підошвою варто носити цього сезону.

Також ми повідомляли, яке взуття вважається ідеальним при зміні сезонів.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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