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Главная Мода Модные бохо-сапоги, которые будут всю осень в тренде

Модные бохо-сапоги, которые будут всю осень в тренде

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 18:04
Бохо-сапоги, в которые влюбится каждая этой осенью
Сапоги. Фото: next.ua

После волны популярности узких джинсов модная сцена переключилась на еще один культовый символ нулевых — богемные сапоги со спущенным голенищем. Этой осенью и зимой 2025/2026 они снова в центре внимания. Мягкие, немного скомканные, с характерными складками вокруг щиколотки — именно такие когда-то обожали Кейт Мосс и Сиенна Миллер.

Об этом пишет Vogue.

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В 2000-х они были олицетворением свободного, богемного стиля и одновременно напоминали пиратскую обувь в духе Джека Воробья. В новом сезоне дизайнеры решили вернуть эту модель на подиумы. Ralph Lauren и Zimmermann представили высокие кожаные сапоги с элегантными пряжками и легкой "вмятиной" по голенищу.

Чоботи, як з фільму про Джека Горобця
Zimmermann осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Они мягко облегают ногу, создавая непринужденный, немного небрежный силуэт. Balmain пошли дальше — их модели более объемные, с глубокими складками, а некоторые даже имеют скрытые кармашки в голенищах — настоящий модный "тайник для сокровищ" и намек на пиратскую романтику.

Чоботи, що нікого байдужим не залишать
Balmain осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Louis Vuitton тоже вспомнил о нулевых: в коллекции появились сапоги с кожаными вставками, подкладкой из овчины и металлическими клепками. Они мягко ниспадают волнами по щиколотке и почти повторяют культовую пару Сиенны Миллер из 2003 года. А другие модели бренда с узким голенищем и загибом сверху будто сошли со страниц романа о "Трех мушкетерах".

Кейт Мосс носила такі чоботи ще 2003
Кейт Мосс, 2003 г. Фото: Vogue

Отдельный фэшн-камбэк — легендарные Pirate Boots от Vivienne Westwood. Впервые они появились еще в 1981 году, но настоящую славу обрели в нулевых. В июне этого года группа Haim даже воссоздала знаменитое фото Кейт Мосс в таких сапогах, где она небрежно опирается на машину. И теперь понятно, что эта обувная легенда вернулась, чтобы снова покорить модниц.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки с необычной подошвой стоит носить в этом сезоне.

Также мы сообщали, какая обувь считается идеальной при смене сезонов.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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