Обувь Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2" — тренд на годы

Энн Хэтэуэй в образе Энди Сакс. Фото: Instagram.com/annehathaway

В Нью-Йорке продолжаются съемки второй части "Дьявол носит Prada". И хотя сюжет держат в секрете, кадры с площадки разлетаются по соцсетям довольно быстро. Больше всего обсуждают образы героинь, а особенно то, что носит на ногах Энн Хэтэуэй.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Новость о сиквеле появилась еще летом 2024 года, но именно в этом августе камеры официально начали снимать продолжение культовой истории. Мерил Стрип снова в роли легендарной Миранды Пристли, а Хэтэуэй соответственно в образе Энди Сакс. И уже понятно, что обувь ее героини станет главным вдохновением для осенне-зимних коллекций 2025-го.

Модная обувь Энн Хэтэуэй, которую она примеряла для культового фильма

Босоножки на платформе в стиле бохо

Первый выход Энди — длинное яркое платье Gabriela Hearst и босоножки на деревянной платформе Chloé. Модель с ремешками, стилизованная под 70-е, выглядит так, будто создана для прогулок по городу в солнечный день. Такая обувь отлично сочетается со льняными костюмами, длинными юбками, денимом и даже офисными аутфитами в теплое время года. Удобно, стильно и без капли пафоса.

Энн Хэтэуэй в стильных босоножках. Фото: Vogue

Черные ботильоны

Идеальная комбинация — костюм в стиле power dressing, который состоит из полосатого жилета с белой спинкой и прямых брюк Jean Paul Gaultier. Их актриса дополнила классическими черными ботильонами Saint Laurent.

Черные ботильоны. Фото: Vogue

В другой сцене мы уже можем ее увидеть в сером костюме с черной драпированной рубашкой и ботильонами с ковбойскими нотками, похожие на Golden Goose. Идеальный пример, как можно добавить характера даже самому сдержанному деловому образу.

Стильный образ от Хэтэуэй. Фото: Vogue

Белые остроносые туфли

В белоснежном тотал-луке от Phoebe Philo и Nili Lotan главную роль играют сатиновые остроносые туфли Prada. Они добавляют образу изысканности, даже если остальная одежда максимально простая. Такая обувь — мастхэв для любительниц минимализма, ведь идеально подходит к широким брюкам, костюмам и пальто прямого кроя.

Образ в белом цвете. Фото: Vogue

Сапоги со змеиным принтом

Один из самых неожиданных образов — джинсы с отворотами, синий свитер, бежевый блейзер Ralph Lauren, платок на шее, сумка с бахромой Valentino и высокие сапоги со змеиным узором.

Сапоги со змеиным принтом. Фото: Vogue

В 2025-м, когда леопард уже никого не удивляет, именно змеиный принт становится модной альтернативой. Он гармонично вписывается в офисный дресс-код, особенно с денимом и сдержанной верхней одеждой.

Ранее мы писали о том, какие сапоги в стиле бохо будут носить модницы осенью.

Также мы сообщали, какие сапоги в байкерском стиле не исчезают тренды.