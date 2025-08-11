Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Трендовая обувь Энн Хэтэуэй из фильма "Дьявол носит Prada 2"

Трендовая обувь Энн Хэтэуэй из фильма "Дьявол носит Prada 2"

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:03
Обувь Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2" — тренд на годы
Энн Хэтэуэй в образе Энди Сакс. Фото: Instagram.com/annehathaway

В Нью-Йорке продолжаются съемки второй части "Дьявол носит Prada". И хотя сюжет держат в секрете, кадры с площадки разлетаются по соцсетям довольно быстро. Больше всего обсуждают образы героинь, а особенно то, что носит на ногах Энн Хэтэуэй.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Новость о сиквеле появилась еще летом 2024 года, но именно в этом августе камеры официально начали снимать продолжение культовой истории. Мерил Стрип снова в роли легендарной Миранды Пристли, а Хэтэуэй соответственно в образе Энди Сакс. И уже понятно, что обувь ее героини станет главным вдохновением для осенне-зимних коллекций 2025-го.

Модная обувь Энн Хэтэуэй, которую она примеряла для культового фильма

Босоножки на платформе в стиле бохо

Первый выход Энди — длинное яркое платье Gabriela Hearst и босоножки на деревянной платформе Chloé. Модель с ремешками, стилизованная под 70-е, выглядит так, будто создана для прогулок по городу в солнечный день. Такая обувь отлично сочетается со льняными костюмами, длинными юбками, денимом и даже офисными аутфитами в теплое время года. Удобно, стильно и без капли пафоса.

Трендова модель босоніжок з 70-х
Энн Хэтэуэй в стильных босоножках. Фото: Vogue

Черные ботильоны

Идеальная комбинация — костюм в стиле power dressing, который состоит из полосатого жилета с белой спинкой и прямых брюк Jean Paul Gaultier. Их актриса дополнила классическими черными ботильонами Saint Laurent.

Ботильйони додадуть брутальності будь-якому образу
Черные ботильоны. Фото: Vogue

В другой сцене мы уже можем ее увидеть в сером костюме с черной драпированной рубашкой и ботильонами с ковбойскими нотками, похожие на Golden Goose. Идеальный пример, как можно добавить характера даже самому сдержанному деловому образу.

Гетевей показала декілька моделей стильного взуття
Стильный образ от Хэтэуэй. Фото: Vogue

Белые остроносые туфли

В белоснежном тотал-луке от Phoebe Philo и Nili Lotan главную роль играют сатиновые остроносые туфли Prada. Они добавляют образу изысканности, даже если остальная одежда максимально простая. Такая обувь — мастхэв для любительниц минимализма, ведь идеально подходит к широким брюкам, костюмам и пальто прямого кроя.

Білі туфлі зроблять елегантним будь-який образ
Образ в белом цвете. Фото: Vogue

Сапоги со змеиным принтом

Один из самых неожиданных образов — джинсы с отворотами, синий свитер, бежевый блейзер Ralph Lauren, платок на шее, сумка с бахромой Valentino и высокие сапоги со змеиным узором.

Чоботи зі зміїним принтом не покидають тренди
Сапоги со змеиным принтом. Фото: Vogue

В 2025-м, когда леопард уже никого не удивляет, именно змеиный принт становится модной альтернативой. Он гармонично вписывается в офисный дресс-код, особенно с денимом и сдержанной верхней одеждой.

Ранее мы писали о том, какие сапоги в стиле бохо будут носить модницы осенью.

Также мы сообщали, какие сапоги в байкерском стиле не исчезают тренды.

мода знаменитости тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации