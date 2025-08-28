Відео
Головна Fashion Найбажаніша пара осіннього сезону — сині кросівки adidas

Найбажаніша пара осіннього сезону — сині кросівки adidas

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:17
Улюблене осіннє взуття усіх модниць — сині кросівки adidas у тренді
Сині кросівки Adidas Gazelle. Фото з Instagram

Цієї осені сині кросівки adidas стали справжнім модним символом. Вони з’явилися на вулицях Копенгагена та Мілана під час Тижнів моди й одразу підкорили модниць.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Які кросівки будуть на піку популярності цієї осені

Секрет їхньої популярності простий: класика бренду в поєднанні з яскравим відтінком Cobalt blue, який неможливо не помітити. Від легендарних Gazelle до футуристичних Japan VH — ці моделі однаково добре працюють як з повсякденними речами, так і з більш сміливими образами.

Аdidas Gazelle

Укорочений білий топ, джинсові бермуди й мотоциклетна куртка з синіми вставками — ідеальна формула, щоб підкреслити характер adidas Gazelle. Взуття стає не просто деталлю, а ключовим акцентом усього образу.

Кросівки, що можуть стати ключовим акцентом образу
Аdidas Gazelle. Фото: Vogue

Soccercore-стиль

Футбольні кросівки adidas отримали нове життя. Їх носять із чорними вовняними пальтами, мереживними максісукнями й навіть білою сорочкою з краваткою. Це поєднання створює трохи зухвалий, але водночас дуже сучасний стиль.

Сині кросівки можуть доповнити найяскравіший образ
Футбольні кросівки adidas. Фото: Vogue

Боксерські Japan VH

Натхненні світом боксу, ці високі моделі мають особливо ефектний вигляд в кобальтовому відтінку. Вони чудово пасують до структурного пальта кольору кави й сумки у тон. Це несподіване, але дуже стильне рішення для міських образів. А якщо додати драпіровану спідницю чи нейлонову куртку, то вийде по-справжньому авангардний сет.

Кросівки, що є стильним рішенням для міських образів
Боксерські Japan VH. Фото: Vogue

Сині adidas — це взуття, яке не потребує зайвих слів. Достатньо лише додати їх у свій гардероб, і будь-який образ заграє новими барвами.

Раніше ми писали про те, які ще моделі кросівок будуть в моді восени-2025.

Також ми повідомляли про вінтажну модель кросівок з 70-х, що знову носять модниці.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
