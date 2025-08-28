Улюблене осіннє взуття усіх модниць — сині кросівки adidas у тренді

Сині кросівки Adidas Gazelle. Фото з Instagram

Цієї осені сині кросівки adidas стали справжнім модним символом. Вони з’явилися на вулицях Копенгагена та Мілана під час Тижнів моди й одразу підкорили модниць.

Про це пише Vogue.

Секрет їхньої популярності простий: класика бренду в поєднанні з яскравим відтінком Cobalt blue, який неможливо не помітити. Від легендарних Gazelle до футуристичних Japan VH — ці моделі однаково добре працюють як з повсякденними речами, так і з більш сміливими образами.

Аdidas Gazelle

Укорочений білий топ, джинсові бермуди й мотоциклетна куртка з синіми вставками — ідеальна формула, щоб підкреслити характер adidas Gazelle. Взуття стає не просто деталлю, а ключовим акцентом усього образу.

Аdidas Gazelle. Фото: Vogue

Soccercore-стиль

Футбольні кросівки adidas отримали нове життя. Їх носять із чорними вовняними пальтами, мереживними максісукнями й навіть білою сорочкою з краваткою. Це поєднання створює трохи зухвалий, але водночас дуже сучасний стиль.

Футбольні кросівки adidas. Фото: Vogue

Боксерські Japan VH

Натхненні світом боксу, ці високі моделі мають особливо ефектний вигляд в кобальтовому відтінку. Вони чудово пасують до структурного пальта кольору кави й сумки у тон. Це несподіване, але дуже стильне рішення для міських образів. А якщо додати драпіровану спідницю чи нейлонову куртку, то вийде по-справжньому авангардний сет.

Боксерські Japan VH. Фото: Vogue

Сині adidas — це взуття, яке не потребує зайвих слів. Достатньо лише додати їх у свій гардероб, і будь-який образ заграє новими барвами.

