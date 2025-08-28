Любимая осенняя обувь всех модниц — синие кроссовки adidas в тренде

Самая желанная пара осеннего сезона — синие кроссовки adidas
Этой осенью синие кроссовки adidas стали настоящим модным символом. Они появились на улицах Копенгагена и Милана во время Недель моды и сразу покорили модниц.
Об этом пишет Vogue.
Какие кроссовки будут на пике популярности этой осенью
Секрет их популярности прост: классика бренда в сочетании с ярким оттенком Cobalt blue, который невозможно не заметить. От легендарных Gazelle до футуристических Japan VH — эти модели одинаково хорошо работают как с повседневными вещами, так и с более смелыми образами.
Аԁіԁаѕ Gazelle
Укороченный белый топ, джинсовые бермуды и мотоциклетная куртка с синими вставками — идеальная формула, чтобы подчеркнуть характер adidas Gazelle. Обувь становится не просто деталью, а ключевым акцентом всего образа.
Soccercore-стиль
Футбольные кроссовки adidas получили новую жизнь. Их носят с черными шерстяными пальто, кружевными макси-платьями и даже белой рубашкой с галстуком. Это сочетание создает немного дерзкий, но в то же время очень современный стиль.
Боксерские Japan VH
Вдохновленные миром бокса, эти высокие модели выглядят особенно эффектно в кобальтовом оттенке. Они отлично сочетаются со структурным пальто цвета кофе и сумкой в тон. Это неожиданное, но очень стильное решение для городских образов. А если добавить драпированную юбку или нейлоновую куртку, то получится по-настоящему авангардный сет.
Синие adidas — это обувь, которая не нуждается в лишних словах. Достаточно лишь добавить их в свой гардероб, и любой образ заиграет новыми красками.
