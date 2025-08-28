Видео
Самая желанная пара осеннего сезона — синие кроссовки adidas

Самая желанная пара осеннего сезона — синие кроссовки adidas

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:17
Любимая осенняя обувь всех модниц — синие кроссовки adidas в тренде
Синие кроссовки Adidas Gazelle. Фото из Instagram

Этой осенью синие кроссовки adidas стали настоящим модным символом. Они появились на улицах Копенгагена и Милана во время Недель моды и сразу покорили модниц.

Об этом пишет Vogue.

Секрет их популярности прост: классика бренда в сочетании с ярким оттенком Cobalt blue, который невозможно не заметить. От легендарных Gazelle до футуристических Japan VH — эти модели одинаково хорошо работают как с повседневными вещами, так и с более смелыми образами.

Аԁіԁаѕ Gazelle

Укороченный белый топ, джинсовые бермуды и мотоциклетная куртка с синими вставками — идеальная формула, чтобы подчеркнуть характер adidas Gazelle. Обувь становится не просто деталью, а ключевым акцентом всего образа.

Кросівки, що можуть стати ключовим акцентом образу
Аԁіԁаѕ Gazelle. Фото: Vogue

Soccercore-стиль

Футбольные кроссовки adidas получили новую жизнь. Их носят с черными шерстяными пальто, кружевными макси-платьями и даже белой рубашкой с галстуком. Это сочетание создает немного дерзкий, но в то же время очень современный стиль.

Сині кросівки можуть доповнити найяскравіший образ
Футбольные кроссовки adidas. Фото: Vogue

Боксерские Japan VH

Вдохновленные миром бокса, эти высокие модели выглядят особенно эффектно в кобальтовом оттенке. Они отлично сочетаются со структурным пальто цвета кофе и сумкой в тон. Это неожиданное, но очень стильное решение для городских образов. А если добавить драпированную юбку или нейлоновую куртку, то получится по-настоящему авангардный сет.

Кросівки, що є стильним рішенням для міських образів
Боксерские Japan VH. Фото: Vogue

Синие adidas — это обувь, которая не нуждается в лишних словах. Достаточно лишь добавить их в свой гардероб, и любой образ заиграет новыми красками.

Ранее мы писали о том, какие еще модели кроссовок будут в моде осенью-2025.

Также мы сообщали о винтажной модели кроссовок из 70-х, что снова носят модницы.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
