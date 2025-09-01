Видео
Главная Fashion Осень в стиле casual — универсальные коричневые кроссовки

Осень в стиле casual — универсальные коричневые кроссовки

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 08:42
Трендовые коричневые кроссовки — модели, подходящие ко всему
Коричневые кроссовки. Фото из Instagram

С тех пор как оттенок Mocha Mousse от Pantone получил титул "цвета года", мода будто проснулась от зимней спячки: коричневый заполонил подиумы, гардеробы и ленты соцсетей. Шоколадные, карамельные и бисквитные оттенки теперь повсюду — от пальто и сумок до аксессуаров. Но настоящий прорыв произошел в обуви. Именно коричневые кроссовки стали новой "униформой" сезона, вытеснив некогда культовые белые пары.

Об этом пишет Vogue.

Трендовые модели кроссовок этой осенью

Истоки тренда легко проследить. В коллекции Miu Miu весна-лето 2024 Миучча Прада представила New Balance 530 в коричневой замше. Пара мгновенно стала культовой —  такой, которую хочется сфотографировать и выйти из магазина прямо в них. Собственно, с этой точки и начался коричневый бум. Спустя два года эта модель остается эталоном и вдохновением для других брендов.

Модель кросівок, що здивувала усіх цього сезону
Miu Miu весна-лето 2024. Фото: Vogue

Звезды не отстают. Гарри Стайлз, который всегда имеет нюх на тренды, отказался от adidas Samba и выбрал сдержанные кроссовки Dries Van Noten. В модной индустрии их уже называют "самой важной парой 2025-го". Белла Хадид еще в прошлом году вышла в коричневых Adidas SL 72 с расклешенными джинсами и это фото облетело все модные аккаунты.

Белла Гадід вже обрала свою трендову модель кросівок на осінь
Белла Хадид. Фото: Vogue

Еще один большой успех —  перевыпуск архивных моделей. Puma восстановила свои Speedcat, созданные для пилотов Формулы-1 в 80-х. Если когда-то их носили на трассе, то теперь в них ходят на кофе. Черный и красный варианты остаются в строю, но именно карамельный с кремовыми деталями сейчас считается "must-have" сезона.

Повернення культової моделі кросівок
Puma Speedcat. Фото: Vogue

От люкса до массмаркета

Коричневый кроссовочный бум не ограничился подиумами. Массмаркет тоже мгновенно подхватил волну. Например, в Marks & Spencer модель в оттенке camel раскупили за несколько дней.

Коричневі кросівки на хвилі популярності
Трендовые коричневые кроссовки в тренде. Фото: Vogue

Это подтверждает, что тренд вышел далеко за пределы фэшн-элит и теперь доступен каждому. Коричневые кроссовки —  не просто модная прихоть. Это знак времени, стремление к теплым оттенкам, ретро-эстетике и универсальности. Они уже есть в коллекциях Miu Miu, Dries Van Noten, Nike, Puma и Adidas. Их носят звезды, их раскупает массмаркет. Осень 2025 года официально принадлежит коричневым кроссовкам.

Ранее мы писали о том, что Зендея показала, как стилизовать модную осеннюю обувь.

Также мы сообщали, что кроссовки из 70-х заполонили улицы.

