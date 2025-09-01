Трендовые коричневые кроссовки — модели, подходящие ко всему

Коричневые кроссовки. Фото из Instagram

С тех пор как оттенок Mocha Mousse от Pantone получил титул "цвета года", мода будто проснулась от зимней спячки: коричневый заполонил подиумы, гардеробы и ленты соцсетей. Шоколадные, карамельные и бисквитные оттенки теперь повсюду — от пальто и сумок до аксессуаров. Но настоящий прорыв произошел в обуви. Именно коричневые кроссовки стали новой "униформой" сезона, вытеснив некогда культовые белые пары.

Истоки тренда легко проследить. В коллекции Miu Miu весна-лето 2024 Миучча Прада представила New Balance 530 в коричневой замше. Пара мгновенно стала культовой — такой, которую хочется сфотографировать и выйти из магазина прямо в них. Собственно, с этой точки и начался коричневый бум. Спустя два года эта модель остается эталоном и вдохновением для других брендов.

Miu Miu весна-лето 2024. Фото: Vogue

Звезды не отстают. Гарри Стайлз, который всегда имеет нюх на тренды, отказался от adidas Samba и выбрал сдержанные кроссовки Dries Van Noten. В модной индустрии их уже называют "самой важной парой 2025-го". Белла Хадид еще в прошлом году вышла в коричневых Adidas SL 72 с расклешенными джинсами и это фото облетело все модные аккаунты.

Белла Хадид. Фото: Vogue

Еще один большой успех — перевыпуск архивных моделей. Puma восстановила свои Speedcat, созданные для пилотов Формулы-1 в 80-х. Если когда-то их носили на трассе, то теперь в них ходят на кофе. Черный и красный варианты остаются в строю, но именно карамельный с кремовыми деталями сейчас считается "must-have" сезона.

Puma Speedcat. Фото: Vogue

От люкса до массмаркета

Коричневый кроссовочный бум не ограничился подиумами. Массмаркет тоже мгновенно подхватил волну. Например, в Marks & Spencer модель в оттенке camel раскупили за несколько дней.

Трендовые коричневые кроссовки в тренде. Фото: Vogue

Это подтверждает, что тренд вышел далеко за пределы фэшн-элит и теперь доступен каждому. Коричневые кроссовки — не просто модная прихоть. Это знак времени, стремление к теплым оттенкам, ретро-эстетике и универсальности. Они уже есть в коллекциях Miu Miu, Dries Van Noten, Nike, Puma и Adidas. Их носят звезды, их раскупает массмаркет. Осень 2025 года официально принадлежит коричневым кроссовкам.

