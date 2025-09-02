Відео
Головна Fashion Осінньо-зимові тренди 2025/2026 — чоботи, які варто обрати

Осінньо-зимові тренди 2025/2026 — чоботи, які варто обрати

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:09
Трендові чоботи сезону 2025/2026 — актуальні моделі та стилі
Дівчина в чоботах. Фото: freepik.com

Чоботи давно перестали бути лише зимовим взуттям. Їх носять цілий рік, поєднуючи навіть із літніми сукнями та шортами. Вони будуть мати вдалий вигляд з мініспідницями, сукнями-комбінаціями, вузькими джинсами або широкими штанами. Сьогодні чоботи — це не просто взуття, а спосіб показати свій стиль і характер.

Новини.LIVE перечислить трендові моделі чобіт цього сезону.

Читайте також:

Топ чобіт осені та зими 2025/2026 — найактуальніші моделі

Чоботи до коліна

Це класика, яка знову повернулася на піки моди разом із трендом на стриманий стиль. Чоботи до коліна можуть бути з гладкої шкіри або замші, вони додають образу вишуканості.

Чоботи до коліна - універсальний вибір на літо
Чоботи до коліна. Фото з Instagram

Носіть їх із сукнями, спідницями або широкими штанами, тоді образ буде мати стильний, не перевантажений вигляд. Таке взуття підходить і для роботи, і для вечірніх виходів.

Байкерські чоботи

Масивні, з пряжками та грубою підошвою, байкерські чоботи створюють характерний бунтарський образ. Вони чудово поєднуються з сукнями та спідницями будь-якої довжини, а також із вузькими або прямими джинсами.

Байкерські чоботи створюють бунтарський образ
Байкерські чоботи. Фото з Instagram

Це ідеальний вибір, якщо хочеться додати образу трохи сміливості та драйву.

Челсі

Челсі цього сезону буде мати ще сучасніший вигляд: товста підошва, еластичні вставки та максимальний комфорт. Вони швидко взуваються і підходять практично до будь-якого одягу.

Челсі ніколи не втрачали актуальність
Челсі. Фото з Instagram

Стилісти радять носити їх із легкими спідницями та романтичними образами, додаючи легкості та стилю.

Раніше ми писали про те, чому саме коричневі кросівки стали універсальним вибором цієї осені.

Також ми повідомляли про модель взуття, що стало антитрендом 2025 року.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
