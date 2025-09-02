Трендові чоботи сезону 2025/2026 — актуальні моделі та стилі

Дівчина в чоботах. Фото: freepik.com

Чоботи давно перестали бути лише зимовим взуттям. Їх носять цілий рік, поєднуючи навіть із літніми сукнями та шортами. Вони будуть мати вдалий вигляд з мініспідницями, сукнями-комбінаціями, вузькими джинсами або широкими штанами. Сьогодні чоботи — це не просто взуття, а спосіб показати свій стиль і характер.

Новини.LIVE перечислить трендові моделі чобіт цього сезону.

Топ чобіт осені та зими 2025/2026 — найактуальніші моделі

Чоботи до коліна

Це класика, яка знову повернулася на піки моди разом із трендом на стриманий стиль. Чоботи до коліна можуть бути з гладкої шкіри або замші, вони додають образу вишуканості.

Чоботи до коліна. Фото з Instagram

Носіть їх із сукнями, спідницями або широкими штанами, тоді образ буде мати стильний, не перевантажений вигляд. Таке взуття підходить і для роботи, і для вечірніх виходів.

Байкерські чоботи

Масивні, з пряжками та грубою підошвою, байкерські чоботи створюють характерний бунтарський образ. Вони чудово поєднуються з сукнями та спідницями будь-якої довжини, а також із вузькими або прямими джинсами.

Байкерські чоботи. Фото з Instagram

Це ідеальний вибір, якщо хочеться додати образу трохи сміливості та драйву.

Челсі

Челсі цього сезону буде мати ще сучасніший вигляд: товста підошва, еластичні вставки та максимальний комфорт. Вони швидко взуваються і підходять практично до будь-якого одягу.

Челсі. Фото з Instagram

Стилісти радять носити їх із легкими спідницями та романтичними образами, додаючи легкості та стилю.

