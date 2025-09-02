Трендовые сапоги сезона 2025/2026 — актуальные модели и стили

Осенне-зимние тренды 2025/2026 — сапоги, которые стоит выбрать
Сапоги давно перестали быть только зимней обувью. Их носят круглый год, сочетая даже с летними платьями и шортами. Они будут удачно смотреться с мини-юбками, платьями-комбинациями, узкими джинсами или широкими брюками. Сегодня сапоги — это не просто обувь, а способ показать свой стиль и характер.
Новини.LIVE перечислит трендовые модели сапог этого сезона.
Топ сапог осени и зимы 2025/2026 — самые актуальные модели
Сапоги до колена
Это классика, которая снова вернулась на пики моды вместе с трендом на сдержанный стиль. Сапоги до колена могут быть из гладкой кожи или замши, они добавляют образу изысканности.
Носите их с платьями, юбками или широкими брюками, тогда образ будет выглядеть стильно, не перегруженно. Такая обувь подходит и для работы, и для вечерних выходов.
Байкерские сапоги
Массивные, с пряжками и грубой подошвой, байкерские сапоги создают характерный бунтарский образ. Они прекрасно сочетаются с платьями и юбками любой длины, а также с узкими или прямыми джинсами.
Это идеальный выбор, если хочется добавить образу немного смелости и драйва.
Челси
Челси в этом сезоне будут выглядеть еще более современно: толстая подошва, эластичные вставки и максимальный комфорт. Они быстро обуваются и подходят практически к любой одежде.
Стилисты советуют носить их с легкими юбками и романтическими образами, добавляя легкости и стиля.
