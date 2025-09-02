Видео
Осенне-зимние тренды 2025/2026 — сапоги, которые стоит выбрать

Осенне-зимние тренды 2025/2026 — сапоги, которые стоит выбрать

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:09
Трендовые сапоги сезона 2025/2026 — актуальные модели и стили
Девушка в сапогах. Фото: freepik.com

Сапоги давно перестали быть только зимней обувью. Их носят круглый год, сочетая даже с летними платьями и шортами. Они будут удачно смотреться с мини-юбками, платьями-комбинациями, узкими джинсами или широкими брюками. Сегодня сапоги — это не просто обувь, а способ показать свой стиль и характер.

Новини.LIVE перечислит трендовые модели сапог этого сезона.

Читайте также:

Топ сапог осени и зимы 2025/2026 — самые актуальные модели

Сапоги до колена

Это классика, которая снова вернулась на пики моды вместе с трендом на сдержанный стиль. Сапоги до колена могут быть из гладкой кожи или замши, они добавляют образу изысканности.

Чоботи до коліна - універсальний вибір на літо
Сапоги до колена. Фото из Instagram

Носите их с платьями, юбками или широкими брюками, тогда образ будет выглядеть стильно, не перегруженно. Такая обувь подходит и для работы, и для вечерних выходов.

Байкерские сапоги

Массивные, с пряжками и грубой подошвой, байкерские сапоги создают характерный бунтарский образ. Они прекрасно сочетаются с платьями и юбками любой длины, а также с узкими или прямыми джинсами.

Байкерські чоботи створюють бунтарський образ
Байкерские сапоги. Фото из Instagram

Это идеальный выбор, если хочется добавить образу немного смелости и драйва.

Челси

Челси в этом сезоне будут выглядеть еще более современно: толстая подошва, эластичные вставки и максимальный комфорт. Они быстро обуваются и подходят практически к любой одежде.

Челсі ніколи не втрачали актуальність
Челси. Фото из Instagram

Стилисты советуют носить их с легкими юбками и романтическими образами, добавляя легкости и стиля.

Ранее мы писали о том, почему именно коричневые кроссовки стали универсальным выбором этой осенью.

Также мы сообщали о модели обуви, которая стала антитрендом 2025 года.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
