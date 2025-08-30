Осенняя обувь, которая больше не в моде — кричит о безвкусице

Черные лакированные сапоги. Фото: Instagram

Лакированные сапоги несколько лет подряд оставались главным осенним трендом. Однако в этом сезоне о них лучше забыть. Такая обувь стала настоящим признаком безвкусицы и только старит любой образ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему лакированные ботинки больше не в моде

Если вы хотите этой осенью идти в ногу с трендами и создавать стильные и модные луки, то лучше не выбирать глянцевые сапоги. Они действительно были на пике популярности долгое время, но сейчас такие модели уже устарели. Особенно это касается ботинок в дешевом исполнении.

Глянцевые ботинки. Фото: Instagram

Лакированные сапоги — это кричащий элемент образа. Они привлекают к себе слишком много внимания. Возможно, именно поэтому такая модель потеряла актуальность. Ведь, как отмечают стилисты, сейчас в тренды возвращается натуральность.

Красавицы отдают предпочтение менее кричащим моделям, которые будут гармонично вписываться в любой образ, а о лакированных ботинках этого точно не скажешь. К тому же за блестящей обувью сложно ухаживать. Ее можно легко повредить, поцарапать и испортить. Она менее долговечна, чем, например, матовые сапоги.

Лакированные ботинки с молнией. Фото: Instagram

Лакированную обувь часто связывают с 90-ми. Тогда их сочетали с яркими сумочками и кожаной одеждой. И хотя сейчас стиль ретро снова возвращается в моду, но это больше касается массивных сапог или спортивных кроссовок. В тренде — обувь, которая перекликается с комфортом и сдержанностью, а не ярким глянцем.

Лакированные ботинки на шнуровке. Фото: Instagram

Возможно, когда-то лакированные ботинки снова вернутся в моду, так что не спешите их выбрасывать из гардероба. Однако сейчас такую обувь точно стоит спрятать как можно дальше.

