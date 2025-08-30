Видео
Главная Fashion Устаревший тренд — какая осенняя обувь больше не в моде

Устаревший тренд — какая осенняя обувь больше не в моде

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 18:03
Осенняя обувь, которая больше не в моде — кричит о безвкусице
Черные лакированные сапоги. Фото: Instagram

Лакированные сапоги несколько лет подряд оставались главным осенним трендом. Однако в этом сезоне о них лучше забыть. Такая обувь стала настоящим признаком безвкусицы и только старит любой образ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему лакированные ботинки больше не в моде

Если вы хотите этой осенью идти в ногу с трендами и создавать стильные и модные луки, то лучше не выбирать глянцевые сапоги. Они действительно были на пике популярности долгое время, но сейчас такие модели уже устарели. Особенно это касается ботинок в дешевом исполнении.

Чому лакові чоботи більше не в моді
Глянцевые ботинки. Фото: Instagram

Лакированные сапоги — это кричащий элемент образа. Они привлекают к себе слишком много внимания. Возможно, именно поэтому такая модель потеряла актуальность. Ведь, как отмечают стилисты, сейчас в тренды возвращается натуральность.

Красавицы отдают предпочтение менее кричащим моделям, которые будут гармонично вписываться в любой образ, а о лакированных ботинках этого точно не скажешь. К тому же за блестящей обувью сложно ухаживать. Ее можно легко повредить, поцарапать и испортить. Она менее долговечна, чем, например, матовые сапоги.

Чому лакові чоботи більше не в моді
Лакированные ботинки с молнией. Фото: Instagram

Лакированную обувь часто связывают с 90-ми. Тогда их сочетали с яркими сумочками и кожаной одеждой. И хотя сейчас стиль ретро снова возвращается в моду, но это больше касается массивных сапог или спортивных кроссовок. В тренде — обувь, которая перекликается с комфортом и сдержанностью, а не ярким глянцем.

Чому лакові чоботи більше не в моді
Лакированные ботинки на шнуровке. Фото: Instagram

Возможно, когда-то лакированные ботинки снова вернутся в моду, так что не спешите их выбрасывать из гардероба. Однако сейчас такую обувь точно стоит спрятать как можно дальше.

Напомним, ранее мы писали о том, какой обувью заменить балетки — лучшие варианты на осень 2025.

Также мы рассказывали о том, как правильно сочетать обувь и сумку. Эти варианты подойдут всем.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
