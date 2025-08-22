Найчастіші помилки при виборі взуття — підказки від Андре Тана

Дівчина обирає туфлі. Фото: Freepik

На думку Андре Тана, взуття може зробити образ вишуканим або повністю зіпсувати враження. Саме дрібниці формують гармонію: чи співпадають силуети, чи врівноважені кольори, чи зручно в цій парі йти.

Дизайнер Андре Тан назвав в Instagram три типові помилки, яких краще уникати, якщо хочеться мати стильний та впевнений вигляд.

Помилки у виборі взуття, через які страждає ваш образ

Великі кросівки з легкими сукнями

Масивні кросівки давно стали трендом, але важливо знати, де й з чим їх носити. Якщо поєднати об’ємне спортивне взуття з ніжною сукнею з шифону чи сатину, силует одразу "ламається". Легкість образу відразу зникає.

Масивні кросівки. Фото з Instagram

У такому випадку краще віддати перевагу більш делікатному взуттю — балеткам, сандалям чи мюлям. Вони підтримають легкість і зроблять образ завершеним.

Яскраве взуття з таким самим яскравим одягом

Червоні туфлі та яскрава сукня з принтом — це перебір. Коли обидва елементи конкурують між собою, увага розпорошується, і замість стильного акценту виходить хаос. Найефективніше працює правило одного акценту: якщо у вас сміливий образ у кольорах чи з активним принтом, взуття має бути простим і спокійним.

Яскраві мюлі. Фото з Instagram

Якщо ж навпаки хочеться виділити саме взуття, тоді одяг краще обрати базовий, нейтральний. Це створює відчуття вишуканості без надмірностей.

Невдалий розмір

Взуття, яке натирає, здавлює ногу або, навпаки, злітає на ходу, завжди має невдалий вигляд. Навіть найкрасивіші туфлі не врятують образ, якщо в них видно дискомфорт.

До того ж занадто тісна пара псує ходу, а надто велика має неакуратний вигляд. Андре Тан наголошує, що сьогодні стиль напряму пов’язаний із комфортом. Тому варто купувати лише те взуття, у якому зручно йти хоч на побачення, хоч на прогулянку містом.

