Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Андре Тан назвав кольори в одязі, які приховають ваш вік

Андре Тан назвав кольори в одязі, які приховають ваш вік

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 10:42
Модні кольори в одязі, які омолоджують на роки — поради Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився модним лайфхаком, який допоможе виглядати молодше без дорогих процедур чи складного макіяжу. Усе, що потрібно, — правильно підібраний колір одягу. За його словами, певні відтінки мають справжній "омолоджувальний ефект" — вони пом’якшують риси обличчя, освіжають шкіру та створюють враження, що ви тільки-но повернулися з відпустки.

Інформацією з цього приводу він поділився в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Кольори в одязі, що омолоджують

Лавандовий

М’який пастельний відтінок лаванди робить обличчя світлішим і ніби підсвічує його зсередини. Він чудово маскує дрібні недоліки, надає образу вишуканості та легкого романтизму. Особливо гарно підходить дівчатам зі світлою шкірою, світлим волоссям і холодним відтінком очей — блакитних або сірих. У поєднанні з білим чи світлим денімом лаванда має розкішний вигляд.

Лавандовий відтінок в одязі буде мати особливий вигляд
Лавандовий відтінок в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Світло-блакитний

Цей відтінок нагадує про ранкове небо над морем. Він створює ефект відкритого, світлого обличчя та додає погляду глибини. Світло-блакитний ідеально поєднується з літніми тканинами — лляними сорочками, шовковими блузами чи костюмами в діловому стилі. Найкраще підходить власницям зелених або блакитних очей, а також тим, хто має світле або русяве волосся.

Благородний відтінок в одязі
Світло-блакитний в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Ніжно-рожевий і кораловий

Ці кольори здатні оживити навіть дуже втомлену шкіру. Вони створюють відчуття тепла та здорового блиску обличчя, ніби ви щойно повернулися з прогулянки на свіжому повітрі. Підійдуть і брюнеткам, і шатенкам, і блондинкам — головне, обирати м’які, приглушені відтінки, а не яскраві, "кричущі". Ідеальний варіант для весняних суконь, блуз і легких светрів.

Яскраві відтінки в одязі в тренді
Яскраві образи. Фото: Instagram/andre_tan_official

Молочний

Це теплий, але водночас дуже світлий відтінок, який працює як "рамка" для обличчя, підкреслюючи його природну красу. Молочний колір додає ніжності будь-якому образу та гарно поєднується з пастеллю, бежем, сірим і навіть насиченими кольорами.

Молочний колір додає образу ніжності
Молочний колір в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Чудовий вибір для базового гардероба: сорочки, светри, пальто чи навіть аксесуари.

Раніше ми писали про те, які стилі в одязі мали великий попит цього літа, за словами Андре Тана.

Також ми повідомляли, які речі з чоловічого гардероба можна сміливо носити й жінкам.

Андре Тан мода одяг тренди стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації