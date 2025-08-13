Модні кольори в одязі, які омолоджують на роки — поради Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр з відео

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився модним лайфхаком, який допоможе виглядати молодше без дорогих процедур чи складного макіяжу. Усе, що потрібно, — правильно підібраний колір одягу. За його словами, певні відтінки мають справжній "омолоджувальний ефект" — вони пом’якшують риси обличчя, освіжають шкіру та створюють враження, що ви тільки-но повернулися з відпустки.

Кольори в одязі, що омолоджують

Лавандовий

М’який пастельний відтінок лаванди робить обличчя світлішим і ніби підсвічує його зсередини. Він чудово маскує дрібні недоліки, надає образу вишуканості та легкого романтизму. Особливо гарно підходить дівчатам зі світлою шкірою, світлим волоссям і холодним відтінком очей — блакитних або сірих. У поєднанні з білим чи світлим денімом лаванда має розкішний вигляд.

Лавандовий відтінок в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Світло-блакитний

Цей відтінок нагадує про ранкове небо над морем. Він створює ефект відкритого, світлого обличчя та додає погляду глибини. Світло-блакитний ідеально поєднується з літніми тканинами — лляними сорочками, шовковими блузами чи костюмами в діловому стилі. Найкраще підходить власницям зелених або блакитних очей, а також тим, хто має світле або русяве волосся.

Світло-блакитний в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Ніжно-рожевий і кораловий

Ці кольори здатні оживити навіть дуже втомлену шкіру. Вони створюють відчуття тепла та здорового блиску обличчя, ніби ви щойно повернулися з прогулянки на свіжому повітрі. Підійдуть і брюнеткам, і шатенкам, і блондинкам — головне, обирати м’які, приглушені відтінки, а не яскраві, "кричущі". Ідеальний варіант для весняних суконь, блуз і легких светрів.

Яскраві образи. Фото: Instagram/andre_tan_official

Молочний

Це теплий, але водночас дуже світлий відтінок, який працює як "рамка" для обличчя, підкреслюючи його природну красу. Молочний колір додає ніжності будь-якому образу та гарно поєднується з пастеллю, бежем, сірим і навіть насиченими кольорами.

Молочний колір в одязі. Фото: Instagram/andre_tan_official

Чудовий вибір для базового гардероба: сорочки, светри, пальто чи навіть аксесуари.

