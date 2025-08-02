Андре Тан назвав наймодніші стилі літа — зверніть увагу на це

Андре Тан. Фото з Instagram

Український дизайнер Андре Тан розповів про те, які стилі стали трендовими влітку 2025 року. Модниці розділились — одним подобається естетика мінімалізму, а інші втрачають голову від яскравих речей та аксесуарів.

Про це Андре Тан написав на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина з Ібіци

За словами Андре Тана, образи з мініспідницями, топами та паєтками цього літа в тренді. До такого стилю пасуватимуть яскраві прикраси та масивні сумки. Цього літа свобода та блиск справді у тренді.

Образ із мініспідницею. Фото з Instagram

Донька рибалки

Гумові чоботи, об'ємні светри та короткі шорти — ще один трендовий стиль цього літа. Спробуйте поєднувати речі, які, на перший погляд, не пасують одне до одного. Такі креативні образи підійдуть для прогулянок на природі чи літніх фестивалів.

Образ із гумовими чоботами. Фото з Instagram

Естетика господарки

У моді також льон, пастельні відтінки та дерев'яні аксесуари. Така естетика створює відчуття спокою та підійде для тих, хто любить мінімалізм.

Літній образ. Фото з Instagram

Королева Середньовіччя

Не менш трендовими є й корсети, прикраси з перлів, ланцюжки та легкі сукні. Такий стиль натхненний Середньовіччям, а образи мають елегантний та витончений вигляд.

Літній образ із корсетом. Фото з Instagram

Ці чотири стилі стали наймоднішими влітку 2025 року. В них кожна знайде те, що подобається більше: мінімалізм, простоту, елегантність чи яскравість.

Нагадаємо, раніше Андре Тан також розповів, які сукні будуть в моді восени 2025.

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