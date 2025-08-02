Андре Тан назвав наймодніші стилі літа — зверніть увагу на це

Трендові стилі цього літа від Андре Тана — захочете повторити
Український дизайнер Андре Тан розповів про те, які стилі стали трендовими влітку 2025 року. Модниці розділились — одним подобається естетика мінімалізму, а інші втрачають голову від яскравих речей та аксесуарів.
Про це Андре Тан написав на своїй сторінці в Instagram.
Наймодніші літні стилі
Дівчина з Ібіци
За словами Андре Тана, образи з мініспідницями, топами та паєтками цього літа в тренді. До такого стилю пасуватимуть яскраві прикраси та масивні сумки. Цього літа свобода та блиск справді у тренді.
Донька рибалки
Гумові чоботи, об'ємні светри та короткі шорти — ще один трендовий стиль цього літа. Спробуйте поєднувати речі, які, на перший погляд, не пасують одне до одного. Такі креативні образи підійдуть для прогулянок на природі чи літніх фестивалів.
Естетика господарки
У моді також льон, пастельні відтінки та дерев'яні аксесуари. Така естетика створює відчуття спокою та підійде для тих, хто любить мінімалізм.
Королева Середньовіччя
Не менш трендовими є й корсети, прикраси з перлів, ланцюжки та легкі сукні. Такий стиль натхненний Середньовіччям, а образи мають елегантний та витончений вигляд.
Ці чотири стилі стали наймоднішими влітку 2025 року. В них кожна знайде те, що подобається більше: мінімалізм, простоту, елегантність чи яскравість.
Нагадаємо, раніше Андре Тан також розповів, які сукні будуть в моді восени 2025.
Також ми писали про те, які речі жінкам варто запозичити у чоловіків, за версією Андре Тана.
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