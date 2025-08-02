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Главная Мода Трендовые стили этого лета от Андре Тана — захотите повторить

Трендовые стили этого лета от Андре Тана — захотите повторить

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:50
Андре Тан назвал самые модные стили лета — обратите внимание на это
Андре Тан. Фото из Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о том, какие стили стали трендовыми летом 2025 года. Модницы разделились — одним нравится эстетика минимализма, а другие теряют голову от ярких вещей и аксессуаров.

Об этом Андре Тан написал на своей странице в Instagram.

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Девушка с Ибицы

По словам Андре Тана, образы с мини-юбками, топами и пайетками этим летом в тренде. К такому стилю подойдут яркие украшения и массивные сумки. Этим летом свобода и блеск действительно в тренде.

Наймодніші літні стилі 2025
Образ с мини-юбкой. Фото из Instagram

Дочь рыбака

Резиновые сапоги, объемные свитера и короткие шорты — еще один трендовый стиль этого лета. Попробуйте сочетать вещи, которые, на первый взгляд, не подходят друг к другу. Такие креативные образы подойдут для прогулок на природе или летних фестивалей.

Наймодніші літні стилі 2025
Образ с резиновыми сапогами. Фото из Instagram

Эстетика хозяйки

В моде также лен, пастельные оттенки и деревянные аксессуары. Такая эстетика создает ощущение спокойствия и подойдет для тех, кто любит минимализм.

Наймодніші літні стилі 2025
Летний образ. Фото из Instagram

Королева Средневековья

Не менее трендовыми являются и корсеты, украшения из жемчуга, цепочки и легкие платья. Такой стиль вдохновлен Средневековьем, а образы выглядят элегантно и изящно.

Наймодніші літні стилі 2025
Летний образ с корсетом. Фото из Instagram

Эти четыре стиля стали самыми модными летом 2025 года. В них каждая найдет то, что нравится больше: минимализм, простоту, элегантность или яркость.

Напомним, ранее Андре Тан также рассказал, какие платья будут в моде осенью 2025 года.

Также мы писали о том, какие вещи женщинам стоит позаимствовать у мужчин, по версии Андре Тана.

Андре Тан мода одежда тренды стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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