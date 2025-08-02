Андре Тан назвал самые модные стили лета — обратите внимание на это

Андре Тан. Фото из Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о том, какие стили стали трендовыми летом 2025 года. Модницы разделились — одним нравится эстетика минимализма, а другие теряют голову от ярких вещей и аксессуаров.

Об этом Андре Тан написал на своей странице в Instagram.

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Самые модные летние стили

Девушка с Ибицы

По словам Андре Тана, образы с мини-юбками, топами и пайетками этим летом в тренде. К такому стилю подойдут яркие украшения и массивные сумки. Этим летом свобода и блеск действительно в тренде.

Образ с мини-юбкой. Фото из Instagram

Дочь рыбака

Резиновые сапоги, объемные свитера и короткие шорты — еще один трендовый стиль этого лета. Попробуйте сочетать вещи, которые, на первый взгляд, не подходят друг к другу. Такие креативные образы подойдут для прогулок на природе или летних фестивалей.

Образ с резиновыми сапогами. Фото из Instagram

Эстетика хозяйки

В моде также лен, пастельные оттенки и деревянные аксессуары. Такая эстетика создает ощущение спокойствия и подойдет для тех, кто любит минимализм.

Летний образ. Фото из Instagram

Королева Средневековья

Не менее трендовыми являются и корсеты, украшения из жемчуга, цепочки и легкие платья. Такой стиль вдохновлен Средневековьем, а образы выглядят элегантно и изящно.

Летний образ с корсетом. Фото из Instagram

Эти четыре стиля стали самыми модными летом 2025 года. В них каждая найдет то, что нравится больше: минимализм, простоту, элегантность или яркость.

Напомним, ранее Андре Тан также рассказал, какие платья будут в моде осенью 2025 года.

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