Андре Тан назвал самые модные стили лета — обратите внимание на это

Трендовые стили этого лета от Андре Тана — захотите повторить
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о том, какие стили стали трендовыми летом 2025 года. Модницы разделились — одним нравится эстетика минимализма, а другие теряют голову от ярких вещей и аксессуаров.
Об этом Андре Тан написал на своей странице в Instagram.
Самые модные летние стили
Девушка с Ибицы
По словам Андре Тана, образы с мини-юбками, топами и пайетками этим летом в тренде. К такому стилю подойдут яркие украшения и массивные сумки. Этим летом свобода и блеск действительно в тренде.
Дочь рыбака
Резиновые сапоги, объемные свитера и короткие шорты — еще один трендовый стиль этого лета. Попробуйте сочетать вещи, которые, на первый взгляд, не подходят друг к другу. Такие креативные образы подойдут для прогулок на природе или летних фестивалей.
Эстетика хозяйки
В моде также лен, пастельные оттенки и деревянные аксессуары. Такая эстетика создает ощущение спокойствия и подойдет для тех, кто любит минимализм.
Королева Средневековья
Не менее трендовыми являются и корсеты, украшения из жемчуга, цепочки и легкие платья. Такой стиль вдохновлен Средневековьем, а образы выглядят элегантно и изящно.
Эти четыре стиля стали самыми модными летом 2025 года. В них каждая найдет то, что нравится больше: минимализм, простоту, элегантность или яркость.
Напомним, ранее Андре Тан также рассказал, какие платья будут в моде осенью 2025 года.
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