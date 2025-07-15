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Головна Мода Андре Тан змінив правила — що більше не в моді у 2025 році

Андре Тан змінив правила — що більше не в моді у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 18:17
Які речі носити у 2025 році, а які табу — модні поради від Андре Тана
Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан визначив основні модні орієнтири цього літа, зробивши ставку на елегантність, легкість і поміркованість. Його бачення стилю 2025 — це не про перебільшення, а про вдалі акценти.

Відповідною інформацією з цього приводу він поділився в Instagram.

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Мінімалістичні кеди замість важких кросівок

Мода повертається до простих форм. На зміну масивному спортивному взуттю приходять легкі ретро-кеди або лаконічні мінімалістичні моделі. Вони чудово поєднуються з повсякденними образами й не перевантажують загальне враження. Більше ніякого відчуття "бетонних блоків" на ногах — лише легкість і стиль.

Кросівки, що варто залишити в минулому
Кросівки. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Кльош — новий фаворит серед джинсів

У 2025-му в центрі уваги розкльошені джинси середньої або високої посадки. Вони додають фігурі гармонії, візуально подовжують ноги й створюють рух у силуеті. Такий крій легко комбінується з будь-яким взуттям — від босоніжок до грубих черевиків. А ось скінні нарешті втратили позиції: надто обтягуючі форми більше не в тренді.

Джинси потрібно обирати по фігурі
Джинси. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Приталені речі замість оверсайзу

Оновлені силуети роблять ставку на талію. Сукні, жакети, пальта — усе, що підкреслює фігуру, має актуальний та жіночний вигляд. Оверсайз із гіпертрофованими плечима, речі без форми, які "з’їдають" фігуру, втратили свою популярність. Замість безрозмірності — м’який акцент на фігуру.

Оверсайз покидає тренди
Оверсайз не в моді. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тваринний акцент в образі

У цьому сезоні звірині мотиви мають бути дозованими. Сумка, топ або туфлі з принтом змії, зебри чи леопарда мають яскравий й стильний вигляд, якщо це один акцент у всьому луці. 

Тваринний принт в тренді, але є нюанс
Принт в образах. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Образи, де одразу кілька речей з тваринним принтом, навпаки — справляють враження перевантаженості й несмаку.

Раніше ми писали про те, які базові речі мають бути в гардеробі усіх за порадою Андре Тан.

Також ми повідомляли, які речі радить взяти з собою у відпустку Андре Тан.

Андре Тан мода тренди стиль антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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