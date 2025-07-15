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Главная Мода Андре Тан изменил правила — что больше не в моде в 2025 году

Андре Тан изменил правила — что больше не в моде в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 18:17
Какие вещи носить в 2025 году, а какие табу — модные советы от Андре Тана
Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан определил основные модные ориентиры этого лета, сделав ставку на элегантность, легкость и умеренность. Его видение стиля 2025 — это не про преувеличения, а про удачные акценты.

Соответствующей информацией по этому поводу он поделился в Instagram.

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Минималистичные кеды вместо тяжелых кроссовок

Мода возвращается к простым формам. На смену массивной спортивной обуви приходят легкие ретро-кеды или лаконичные минималистичные модели. Они отлично сочетаются с повседневными образами и не перегружают общее впечатление. Больше никакого ощущения "бетонных блоков" на ногах — только легкость и стиль.

Кросівки, що варто залишити в минулому
Кроссовки. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Клеш — новый фаворит среди джинсов

В 2025-м в центре внимания расклешенные джинсы средней или высокой посадки. Они добавляют фигуре гармонии, визуально удлиняют ноги и создают движение в силуэте. Такой крой легко комбинируется с любой обувью — от босоножек до грубых ботинок. А вот скинни наконец-то потеряли позиции: слишком обтягивающие формы больше не в тренде.

Джинси потрібно обирати по фігурі
Джинсы. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Приталенные вещи вместо оверсайза

Обновленные силуэты делают ставку на талию. Платья, жакеты, пальто — все, что подчеркивает фигуру, выглядит актуально и женственно. Оверсайз с гипертрофированными плечами, вещи без формы, которые "съедают" фигуру, потеряли свою популярность. Вместо безразмерности— мягкий акцент на фигуру.

Оверсайз покидає тренди
Оверсайз не в моде. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Животный акцент в образе

В этом сезоне звериные мотивы должны быть дозированными. Сумка, топ или туфли с принтом змеи, зебры или леопарда выглядят ярко и стильно, если это один акцент во всем луке.

Тваринний принт в тренді, але є нюанс
Принт в образах. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Образы, где сразу несколько вещей с животным принтом, наоборот — производят впечатление перегруженности и безвкусицы.

Ранее мы писали о том, какие базовые вещи должны быть в гардеробе всех по совету Андре Тан.

Также мы сообщали, какие вещи советует взять с собой в отпуск Андре Тан.

Андре Тан мода тренды стиль антитренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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