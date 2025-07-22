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Головна Мода Що обрати на осінь — сукні від Андре Тана завжди в тренді

Що обрати на осінь — сукні від Андре Тана завжди в тренді

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 11:15
Сукні від Андре Тана на осінь — стильно і з українським шармом
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Український дизайнер Андре Тан знає, чим здивувати — не дарма його сукні носять українки і на побачення, і на роботу. Ми обрали три моделі, які стануть у пригоді й цього літа, і восени.

Новини.LIVE детально розповість про переваги представлених суконь.

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Трендові сукні від Андре Тана 

Синя сукня в горошок

Ціна: 1999 грн

Ця сукня — як спогад про старе кіно, де головна героїня завжди мала бездоганний вигляд. Синій колір глибокий, але не темний. Горошок — дрібний, романтичний. М’яка тканина зі шовком і віскозою ледь торкається тіла, створюючи відчуття комфорту і легкості. Фасон-футляр з акцентом на фігуру, довжина міді — універсальна.

Сукня в горошок підкорює тренди
Синя сукня в горошок. Фото: andretan

Особливість — ніжна драпіровка з одного боку, яка додає образу витонченості. Секретна блискавка на спинці для зручності. До того ж, горошок знову в моді. Одягайте на ноги балетки, підбори чи навіть білі кеди — кожного разу це буде інший настрій.

Сукня в стилі сафарі

Ціна: 4999 грн

Цю сукню ні з чим не сплутаєш. Стиль сафарі вже кілька сезонів у топі, але саме ця модель про те, як зробити його жіночним. Ідеальна для осені, коли хочеться тепла, практичності й стилю. Трохи маскулінності, трохи романтики — в результаті вийде образ, який хочеться носити щодня.

Одяг в стилі сафарі стає все більш популярним
Сукня в стилі сафарі. Фото: andretan

Накиньте зверху шкіряну куртку, додайте грубі чоботи або високі чоботи з підборами, щоб вийшов стильний образ на прохолодну погоду.

Шоколадна мідна сукня з характером

Ціна: 4999 грн

Глибокий шоколадний відтінок, делікатна тканина з італійським акцентом і силует, що запам’ятовується з першого погляду. Верх лаконічний, із човниковим вирізом і довгим рукавом, а нижня частина у формі трапеції.

Сукня з італійським акцентом від Андре Тана
Шоколадна мідна сукня з характером. Фото: andretan

Особливої уваги варта декоративна лінія з золотих кнопок, яка починається з грудей і веде погляд вниз. У парі з човниками або чоботами — створює образ сильної та вільної жінки, яка не боїться бути собою.

Раніше ми писали про те, яка сукня найбільше підходить у спекотну погоду.

Також ми повідомляли про сукню від Вікторії Бекхем, що можна носити хоч круглий рік.

Андре Тан мода тренди сукня стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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