Сукні від Андре Тана на осінь — стильно і з українським шармом

Андре Тан. Фото: кадр з відео

Український дизайнер Андре Тан знає, чим здивувати — не дарма його сукні носять українки і на побачення, і на роботу. Ми обрали три моделі, які стануть у пригоді й цього літа, і восени.

Новини.LIVE детально розповість про переваги представлених суконь.

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Трендові сукні від Андре Тана

Синя сукня в горошок



Ціна: 1999 грн

Ця сукня — як спогад про старе кіно, де головна героїня завжди мала бездоганний вигляд. Синій колір глибокий, але не темний. Горошок — дрібний, романтичний. М’яка тканина зі шовком і віскозою ледь торкається тіла, створюючи відчуття комфорту і легкості. Фасон-футляр з акцентом на фігуру, довжина міді — універсальна.

Синя сукня в горошок. Фото: andretan

Особливість — ніжна драпіровка з одного боку, яка додає образу витонченості. Секретна блискавка на спинці для зручності. До того ж, горошок знову в моді. Одягайте на ноги балетки, підбори чи навіть білі кеди — кожного разу це буде інший настрій.

Сукня в стилі сафарі



Ціна: 4999 грн

Цю сукню ні з чим не сплутаєш. Стиль сафарі вже кілька сезонів у топі, але саме ця модель про те, як зробити його жіночним. Ідеальна для осені, коли хочеться тепла, практичності й стилю. Трохи маскулінності, трохи романтики — в результаті вийде образ, який хочеться носити щодня.

Сукня в стилі сафарі. Фото: andretan

Накиньте зверху шкіряну куртку, додайте грубі чоботи або високі чоботи з підборами, щоб вийшов стильний образ на прохолодну погоду.

Шоколадна мідна сукня з характером



Ціна: 4999 грн

Глибокий шоколадний відтінок, делікатна тканина з італійським акцентом і силует, що запам’ятовується з першого погляду. Верх лаконічний, із човниковим вирізом і довгим рукавом, а нижня частина у формі трапеції.

Шоколадна мідна сукня з характером. Фото: andretan

Особливої уваги варта декоративна лінія з золотих кнопок, яка починається з грудей і веде погляд вниз. У парі з човниками або чоботами — створює образ сильної та вільної жінки, яка не боїться бути собою.

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