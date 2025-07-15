Найзвабливіша сукня літа — всі погляди будуть тільки на вас

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Сукня з відкритою спиною — це не просто річ у гардеробі. Вона про той момент, коли хочеться трохи більше свободи, легкості, повітря. Про відчуття себе красивою, живою, впевненою. І зовсім неважливо, куди ви йдете: на вечірку, на прогулянку містом у спеку чи просто на побачення із собою.

Новини.LIVE розповість більше про цю сукню.

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Це той фасон, який працює не на показ, а на настрій. Коли хочеться легкості, свободи, впевненості — саме така сукня може сказати все без слів. Її краса в тому, що вона пасує жінкам будь-якого віку. 20, 35 чи 50 — неважливо, якщо ви хочете мати сучасний й чуттєвий вигляд, не втрачаючи елегантності.

Елегантна сукня. Фото з Instagram

Молоді дівчата часто обирають короткі моделі з довгими рукавами або асиметричним кроєм — вони підкреслюють сміливість і грайливість. Жінки після 30 обирають варіанти довжини міді або максі, де відкриту спину врівноважує стриманий фасон. А от жінкам за 40–50 сукня з відкритою спиною дарує особливий шарм — у ній можна мати благородний, витончений й дуже жіночний вигляд.

Оригінальний виріз на спині. Фото з Instagram

І не обов’язково чекати урочистої нагоди. У спеку сукня з легкої тканини з відкритою спиною — це ще й практичність. Бавовна, льон, м’яка віскоза — у таких моделях комфортно і в місті, і на відпочинку.

В'язана сукня. Фото з Instagram

Секрет цієї сукні не тільки у розрізі. Вона працює на контрастах: коли спереду все лаконічно й закрито, а ззаду — несподівана відвертість. Вона просто мовчки вражає.

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