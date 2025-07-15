Самое обольстительное платье лета — все взгляды будут только на вас

Девушка в платье. Фото: Freepik

Платье с открытой спиной — это не просто вещь в гардеробе. Оно о том моменте, когда хочется немного больше свободы, легкости, воздуха. Об ощущении себя — красивой, живой, уверенной. И совсем не важно, куда вы идете: на вечеринку, на прогулку по городу в жару или просто на свидание с собой.

Новини.LIVE расскажет больше об этом платье.

Реклама

Читайте также:

Идеальное летнее платье, которое в моде 2025 года

Это тот фасон, который работает не на показ, а на настроение. Когда хочется легкости, свободы, уверенности — именно такое платье может сказать все без слов. Его красота в том, что оно подходит женщинам любого возраста. 20, 35 или 50 — неважно, если вы хотите выглядеть современно и чувственно, не теряя элегантности.

Элегантное платье. Фото из Instagram

Молодые девушки часто выбирают короткие модели с длинными рукавами или асимметричным кроем — они подчеркивают смелость и игривость. Женщины после 30 выбирают варианты длины миди или макси, где открытую спину уравновешивает сдержанный фасон. А вот женщинам за 40-50 платье с открытой спиной дарит особый шарм — в нем можно выглядеть благородно, утонченно и очень женственно.

Оригинальный вырез на спине. Фото из Instagram

И не обязательно ждать торжественного случая. В жару платье из легкой ткани с открытой спиной — это еще и практичность. Хлопок, лен, мягкая вискоза — в таких моделях комфортно и в городе, и на отдыхе.

Вязаное платье. Фото из Instagram

Секрет этого платья не только в разрезе. Оно работает на контрастах: когда спереди все лаконично и закрыто, а сзади — неожиданная откровенность. Она просто молча поражает.

Ранее мы писали о том, какое платье актуально во все сезоны и однозначно стоит покупки.

Также мы сообщали, какое платье от Виктории Бекхэм заслуживает места в вашем гардеробе.