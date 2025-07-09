Сукня, яка підійде всім — трендовий кафтан на кожен день

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Кафтан — це вже давно не просто спогад із бабусиної скрині чи традиційне вбрання з далекого Сходу. У 2025-му він упевнено заявляє про себе як головний модний герой літа. Вільний, легкий і водночас ефектний наряд — він підкорює як пляжі, так і вечірки.

Про це пише Vogue.

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Колись кафтан носили чоловіки в мусульманських країнах, але згодом цей крій настільки полюбився дизайнерам, що став частиною модної класики. Ще в 60-х Ів Сен-Лоран вивів його на подіуми, а сьогодні ми бачимо, як бренди повертають йому актуальність із новим звучанням.

Які тепер модно носити кафтани

Монохром

Alberta Ferretti та Khaite зробили ставку на лаконічність. Їхні кафтани — це мінімалізм, який промовляє голосніше за будь-які прикраси. Прозорий чорний тюль або молочний шовк і глибокий виріз — ось формула стриманого шику, який підкреслює фігуру і додає впевненості.

Khaite. Фото: Vogue

Принти, що переносять у подорожі

Valentino та Emilio Pucci показали, як з кафтаном можна мандрувати, навіть не виходячи з дому. Valentino додали орнаментів, натхненних Сходом, і поєднали їх із мереживом — вийшло вишукано і трохи драматично. А у Pucci знову виграє фірмовий принт у рожево-чорній палітрі — сміливо, яскраво, незабутньо.

Valentino. Фото: Vogue

Мініверсія з настроєм заходу сонця

Isabel Marant вирішили скоротити довжину, але не враження. Їхні мінісукні-кафтани — це коктейль етнічних візерунків і кольорів вечірнього неба: ліловий, теплий рожевий, рудий.

Isabel Marant. Фото: Vogue

У поєднанні з сандалями на пласкій підошві — ідеальний варіант для літніх прогулянок, фестивалів або зустрічей на терасі.

Раніше ми писали про те, яка ще сукня приковує погляди цього літа.

Також ми повідомляли, які сукні вже давно стали антитрендами і чому.