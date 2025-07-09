Платье, которое подойдет всем — трендовый кафтан на каждый день

Девушка в платье. Фото: Freepik

Кафтан — это уже давно не просто воспоминание из бабушкиного сундука или традиционный наряд с далекого Востока. В 2025-м он уверенно заявляет о себе как главный модный герой лета. Свободный, легкий и одновременно эффектный наряд — он покоряет как пляжи, так и вечеринки.

Об этом пишет Vogue.

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Когда-то кафтан носили мужчины в мусульманских странах, но со временем этот крой настолько полюбился дизайнерам, что стал частью модной классики. Еще в 60-х Ив Сен-Лоран вывел его на подиумы, а сегодня мы видим, как бренды возвращают ему актуальность с новым звучанием.

Какие сейчас модно носить кафтаны

Монохром

Alberta Ferretti и Khaite сделали ставку на лаконичность. Их кафтаны — это минимализм, который говорит громче любых украшений. Прозрачный черный тюль или молочный шелк и глубокий вырез — вот формула сдержанного шика, который подчеркивает фигуру и придает уверенности.

Khaite. Фото: Vogue

Принты, переносящие в путешествия

Valentino и Emilio Pucci показали, как с кафтаном можно путешествовать, даже не выходя из дома. Valentino добавили орнаментов, вдохновленных Востоком, и соединили их с кружевом — получилось изысканно и немного драматично. А у Pucci снова выигрывает фирменный принт в розово-черной палитре — смело, ярко, незабываемо.

Valentino. Фото: Vogue

Мини-версия с настроением заката солнца

Isabel Marant решили сократить длину, но не впечатление. Их мини-платья-кафтаны — это коктейль этнических узоров и цветов вечернего неба: лиловый, теплый розовый, рыжий.

Isabel Marant. Фото: Vogue

В сочетании с сандалиями на плоской подошве — идеальный вариант для летних прогулок, фестивалей или встреч на террасе.

Ранее мы писали о том, какое еще платье приковывает взгляды этим летом.

Также мы сообщали, какие платья уже давно стали антитрендами и почему.