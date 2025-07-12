Яку одну сукню можна носити ввесь рік — підійде на всі сезони

Дівчина у білій сукні. Фото: Freepik

Замінити десятки речей в гардеробі може всього одна сукня. Це улюблениця модниць, яка не виходить з моди роками та підійде на усі сезони. Варто лише правильно її стилізувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Одна сукня на всі випадки життя

Головна універсальна річ гардероба — атласна сукня довжини міді. Вона ідеально пасуватиме на будь-яку пору року. Влітку образ з такою сукнею не потребує особливої стилізації — додайте аксесуари, сумку та взуття й трендовий лук готовий. Одягнутись так можна на романтичну зустріч чи на каву з подружками.

Ніжна атласна сукня. Фото з Instagram

Атласна сукня має дуже жіночний вигляд. Вона — втілення елегантності та ніжності, спокусливості й романтики. Це саме та річ, в яку закохаєшся відразу ж.

Стильна чорна атласна сукня. Фото з Instagram

Для більш прохолодної погоди можна поєднати атласну сукню з піджаком чи светром. Під класичний образ обирайте взуття на підборах. Для більш повсякденного аутфіту підійдуть кеди чи черевики на плоскій підошві.

Біла атласна сукня. Фото з Instagram

Неперевершено буде поєднуватись атласна сукня з туфлями. Це класичний тандем ніколи не вийде з моди. Додайте укорочений піджак й стильний образ вам гарантований.

Атласна сукня. Фото з Instagram

Атласна сукня давно стала справжнім хітом серед модниць. Вона пасує як на щодень, так й для особливих подій, а образи з нею підійдуть як на літо, так й на холодну пору року.

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