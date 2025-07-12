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Головна Мода Одна сукня на всі сезони — найвигідніша модна інвестиція

Одна сукня на всі сезони — найвигідніша модна інвестиція

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 08:40
Яку одну сукню можна носити ввесь рік — підійде на всі сезони
Дівчина у білій сукні. Фото: Freepik

Замінити десятки речей в гардеробі може всього одна сукня. Це улюблениця модниць, яка не виходить з моди роками та підійде на усі сезони. Варто лише правильно її стилізувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Одна сукня на всі випадки життя

Головна універсальна річ гардероба — атласна сукня довжини міді. Вона ідеально пасуватиме на будь-яку пору року. Влітку образ з такою сукнею не потребує особливої стилізації — додайте аксесуари, сумку та взуття й трендовий лук готовий. Одягнутись так можна на романтичну зустріч чи на каву з подружками.

Одна сукня на всі випадки життя
Ніжна атласна сукня. Фото з Instagram

Атласна сукня має дуже жіночний вигляд. Вона — втілення елегантності та ніжності, спокусливості й романтики. Це саме та річ, в яку закохаєшся відразу ж.

Одна сукня на всі випадки життя
Стильна чорна атласна сукня. Фото з Instagram

Для більш прохолодної погоди можна поєднати атласну сукню з піджаком чи светром. Під класичний образ обирайте взуття на підборах. Для більш повсякденного аутфіту підійдуть кеди чи черевики на плоскій підошві.

Одна сукня на всі випадки життя
Біла атласна сукня. Фото з Instagram

Неперевершено буде поєднуватись атласна сукня з туфлями. Це класичний тандем ніколи не вийде з моди. Додайте укорочений піджак й стильний образ вам гарантований.

Одна сукня на всі випадки життя
Атласна сукня. Фото з Instagram

Атласна сукня давно стала справжнім хітом серед модниць. Вона пасує як на щодень, так й для особливих подій, а образи з нею підійдуть як на літо, так й на холодну пору року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани прикрасять будь-який образ.

Також ми розповідали про те, який одяг найкраще підійде на спекотні літні дні.

мода одяг тренди сукня стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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