Какое одно платье можно носить круглый год — подойдет на все сезоны

Одно платье на все сезоны — самая выгодная модная инвестиция
Заменить десятки вещей в гардеробе может всего одно платье. Это любимица модниц, которая не выходит из моды годами и подойдет на все сезоны. Стоит только правильно его стилизовать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Одно платье на все случаи жизни
Главная универсальная вещь гардероба — атласное платье длины миди. Оно идеально подойдет для любого времени года. Летом образ с таким платьем не требует особой стилизации — добавьте аксессуары, сумку и обувь и трендовый лук готов. Одеться так можно на романтическую встречу или на кофе с подружками.
Атласное платье выглядит очень женственно. Оно — воплощение элегантности и нежности, соблазнительности и романтики. Это именно та вещь, в которую влюбляешься сразу же.
Для более прохладной погоды можно сочетать атласное платье с пиджаком или свитером. Под классический образ выбирайте обувь на каблуках. Для более повседневного аутфита подойдут кеды или ботинки на плоской подошве.
Непревзойденно будет сочетаться атласное платье с туфлями. Это классический тандем никогда не выйдет из моды. Добавьте укороченный пиджак — и стильный образ вам гарантирован.
Атласное платье давно стало настоящим хитом среди модниц. Оно подходит как на каждый день, так и для особых событий, а образы с ним подойдут как на лето, так и на холодное время года.
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