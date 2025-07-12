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Главная Мода Одно платье на все сезоны — самая выгодная модная инвестиция

Одно платье на все сезоны — самая выгодная модная инвестиция

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:40
Какое одно платье можно носить круглый год — подойдет на все сезоны
Девушка в белом платье. Фото: Freepik

Заменить десятки вещей в гардеробе может всего одно платье. Это любимица модниц, которая не выходит из моды годами и подойдет на все сезоны. Стоит только правильно его стилизовать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Одно платье на все случаи жизни

Главная универсальная вещь гардероба — атласное платье длины миди. Оно идеально подойдет для любого времени года. Летом образ с таким платьем не требует особой стилизации — добавьте аксессуары, сумку и обувь и трендовый лук готов. Одеться так можно на романтическую встречу или на кофе с подружками.

Одна сукня на всі випадки життя
Нежное атласное платье. Фото из Instagram

Атласное платье выглядит очень женственно. Оно — воплощение элегантности и нежности, соблазнительности и романтики. Это именно та вещь, в которую влюбляешься сразу же.

Одна сукня на всі випадки життя
Стильное черное атласное платье. Фото из Instagram

Для более прохладной погоды можно сочетать атласное платье с пиджаком или свитером. Под классический образ выбирайте обувь на каблуках. Для более повседневного аутфита подойдут кеды или ботинки на плоской подошве.

Одна сукня на всі випадки життя
Белое атласное платье. Фото из Instagram

Непревзойденно будет сочетаться атласное платье с туфлями. Это классический тандем никогда не выйдет из моды. Добавьте укороченный пиджак — и стильный образ вам гарантирован.

Одна сукня на всі випадки життя
Атласное платье. Фото из Instagram

Атласное платье давно стало настоящим хитом среди модниц. Оно подходит как на каждый день, так и для особых событий, а образы с ним подойдут как на лето, так и на холодное время года.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки украсят любой образ.

Также мы рассказывали о том, какая одежда лучше всего подойдет на жаркие летние дни.

мода одежда тренды платье стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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