Какое одно платье можно носить круглый год — подойдет на все сезоны

Девушка в белом платье. Фото: Freepik

Заменить десятки вещей в гардеробе может всего одно платье. Это любимица модниц, которая не выходит из моды годами и подойдет на все сезоны. Стоит только правильно его стилизовать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Одно платье на все случаи жизни

Главная универсальная вещь гардероба — атласное платье длины миди. Оно идеально подойдет для любого времени года. Летом образ с таким платьем не требует особой стилизации — добавьте аксессуары, сумку и обувь и трендовый лук готов. Одеться так можно на романтическую встречу или на кофе с подружками.

Нежное атласное платье. Фото из Instagram

Атласное платье выглядит очень женственно. Оно — воплощение элегантности и нежности, соблазнительности и романтики. Это именно та вещь, в которую влюбляешься сразу же.

Стильное черное атласное платье. Фото из Instagram

Для более прохладной погоды можно сочетать атласное платье с пиджаком или свитером. Под классический образ выбирайте обувь на каблуках. Для более повседневного аутфита подойдут кеды или ботинки на плоской подошве.

Белое атласное платье. Фото из Instagram

Непревзойденно будет сочетаться атласное платье с туфлями. Это классический тандем никогда не выйдет из моды. Добавьте укороченный пиджак — и стильный образ вам гарантирован.

Атласное платье. Фото из Instagram

Атласное платье давно стало настоящим хитом среди модниц. Оно подходит как на каждый день, так и для особых событий, а образы с ним подойдут как на лето, так и на холодное время года.

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