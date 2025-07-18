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Головна Мода Легендарні бохо-сукні з 2000-х знову в тренді

Легендарні бохо-сукні з 2000-х знову в тренді

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 18:09
Наймодніші бохо-сукні 2025 з естетикою 2000-х — мають особливий вигляд
Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Стиль бохо офіційно повернувся у моду, про що ми вже неодноразово писали. І повернувся не просто як ностальгія, а як справжній тренд із новим настроєм. Пройшло понад 20 років, а ми все ще не готові попрощатися з легкими сукнями, рюшами, торочками й тією дикою свободою, яку цей стиль дає. Особливо, коли мова йде про комбо з грубими черевиками — грубість і ніжність, які дивно, але ідеально поєднуються.

Про це пише Vogue.

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Бренди теж не залишились осторонь: модні будинки переосмислюють ті самі силуети, які ми носили у 2000-х, але роблять їх більш сучасними. Забудьте про перевантаженість — тепер це стиль, який дихає повітрям 2025-го.

Сукні з 2000-х, що варто придбати цього сезону

Асиметрія з характером

Сукні з косим низом, легкі тканини, дрібний квітковий принт — все це повертається у моду з подіумів Isabel Marant і Ferretti. Найкращий компаньйон для них м’які короткі черевики. Ті самі, які мають такий вигляд, ніби ви щойно повернулись з музичного фестивалю.

Асиметрична сукня - ідеальний вибір на 2025 рік
Roberto Cavalli, весна-літо 2002. Фото: Vogue

Рюші, які не схожі на бабусині

Максі довжина, пастельні відтінки й ніжні волани — романтика на повну. Але не нудна, а така, що "про свободу і трохи дикість". Додайте високі чоботи і от вам вийде образ, який легко підлаштується і під кантрі-вечірку, і під міську прогулянку.

Рюші знову в тренді і легко вписуються в образ
Сукня з рюшами. Фото: Vogue

Міні з торочками

Біла коротка сукня з бахромою — ще один символ стилю, що знову на коні. Вдалий буде мати вигляд з вузькими чоботами на гострому носі.

Сукня з бахромою варта окремої уваги
Міні з торочками. Фото: Vogue

Такий лук однаково доречний і вдень, і ввечері — з джинсовкою або шкіряною курткою.

Раніше ми писали про те, яку сукню з легкістю можна стилізувати в образі круглий рік.

Також ми повідомляли, в чому особливість нової модної сукні-кафтан.

мода тренди сукня стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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