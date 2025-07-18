Наймодніші бохо-сукні 2025 з естетикою 2000-х — мають особливий вигляд

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Стиль бохо офіційно повернувся у моду, про що ми вже неодноразово писали. І повернувся не просто як ностальгія, а як справжній тренд із новим настроєм. Пройшло понад 20 років, а ми все ще не готові попрощатися з легкими сукнями, рюшами, торочками й тією дикою свободою, яку цей стиль дає. Особливо, коли мова йде про комбо з грубими черевиками — грубість і ніжність, які дивно, але ідеально поєднуються.

Про це пише Vogue.

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Сукні з 2000-х, що варто придбати цього сезону

Асиметрія з характером



Сукні з косим низом, легкі тканини, дрібний квітковий принт — все це повертається у моду з подіумів Isabel Marant і Ferretti. Найкращий компаньйон для них м’які короткі черевики. Ті самі, які мають такий вигляд, ніби ви щойно повернулись з музичного фестивалю.

Roberto Cavalli, весна-літо 2002. Фото: Vogue

Рюші, які не схожі на бабусині



Максі довжина, пастельні відтінки й ніжні волани — романтика на повну. Але не нудна, а така, що "про свободу і трохи дикість". Додайте високі чоботи і от вам вийде образ, який легко підлаштується і під кантрі-вечірку, і під міську прогулянку.

Сукня з рюшами. Фото: Vogue

Міні з торочками

Біла коротка сукня з бахромою — ще один символ стилю, що знову на коні. Вдалий буде мати вигляд з вузькими чоботами на гострому носі.

Міні з торочками. Фото: Vogue

Такий лук однаково доречний і вдень, і ввечері — з джинсовкою або шкіряною курткою.

Раніше ми писали про те, яку сукню з легкістю можна стилізувати в образі круглий рік.

Також ми повідомляли, в чому особливість нової модної сукні-кафтан.