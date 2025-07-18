Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Легендарные бохо-платья из 2000-х снова в тренде

Легендарные бохо-платья из 2000-х снова в тренде

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 18:09
Самые модные бохо-платья 2025 с эстетикой 2000-х — выглядят по-особенному
Девушка в платье. Фото: Freepik

Стиль бохо официально вернулся в моду, о чем мы уже неоднократно писали. И вернулся не просто как ностальгия, а как настоящий тренд с новым настроением. Прошло более 20 лет, а мы все еще не готовы попрощаться с легкими платьями, рюшами, бахромой и той дикой свободой, которую этот стиль дает. Особенно, когда речь идет о комбо с грубыми ботинками — грубость и нежность, которые удивительно, но идеально сочетаются.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Бренды тоже не остались в стороне: модные дома переосмысливают те же силуэты, которые мы носили в 2000-х, но делают их более современными. Забудьте о перегруженности — теперь это стиль, который дышит воздухом 2025-го.

Платья из 2000-х, которые стоит купить в этом сезоне

Асимметрия с характером

Платья с косым низом, легкие ткани, мелкий цветочный принт — все это возвращается в моду с подиумов Isabel Marant и Ferretti. Лучший компаньон для них мягкие короткие ботинки. Те самые, которые выглядят так, будто вы только что вернулись с музыкального фестиваля.

Асиметрична сукня - ідеальний вибір на 2025 рік
Roberto Cavalli, весна-лето 2002. Фото: Vogue

Рюши, которые не похожи на бабушкины

Макси длина, пастельные оттенки и нежные воланы — романтика на полную. Но не скучная, а такая, что "про свободу и немного дикость". Добавьте высокие сапоги и вот вам получится образ, который легко подстроится и под кантри-вечеринку, и под городскую прогулку.

Рюші знову в тренді і легко вписуються в образ
Платье с рюшами. Фото: Vogue

Мини с бахромой

Белое короткое платье с бахромой — еще один символ стиля, снова на коне. Удачно будет смотреться с узкими сапогами на остром носу.

Сукня з бахромою варта окремої уваги
Мини с бахромой. Фото: Vogue

Такой лук одинаково уместен и днем, и вечером — с джинсовкой или кожаной курткой.

Ранее мы писали о том, какое платье с легкостью можно стилизовать в образе круглый год.

Также мы сообщали, в чем особенность нового модного платья-кафтана.

мода тренды платье стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации