Самые модные бохо-платья 2025 с эстетикой 2000-х — выглядят по-особенному

Девушка в платье. Фото: Freepik

Стиль бохо официально вернулся в моду, о чем мы уже неоднократно писали. И вернулся не просто как ностальгия, а как настоящий тренд с новым настроением. Прошло более 20 лет, а мы все еще не готовы попрощаться с легкими платьями, рюшами, бахромой и той дикой свободой, которую этот стиль дает. Особенно, когда речь идет о комбо с грубыми ботинками — грубость и нежность, которые удивительно, но идеально сочетаются.

Об этом пишет Vogue.

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Бренды тоже не остались в стороне: модные дома переосмысливают те же силуэты, которые мы носили в 2000-х, но делают их более современными. Забудьте о перегруженности — теперь это стиль, который дышит воздухом 2025-го.

Платья из 2000-х, которые стоит купить в этом сезоне

Асимметрия с характером



Платья с косым низом, легкие ткани, мелкий цветочный принт — все это возвращается в моду с подиумов Isabel Marant и Ferretti. Лучший компаньон для них мягкие короткие ботинки. Те самые, которые выглядят так, будто вы только что вернулись с музыкального фестиваля.

Roberto Cavalli, весна-лето 2002. Фото: Vogue

Рюши, которые не похожи на бабушкины



Макси длина, пастельные оттенки и нежные воланы — романтика на полную. Но не скучная, а такая, что "про свободу и немного дикость". Добавьте высокие сапоги и вот вам получится образ, который легко подстроится и под кантри-вечеринку, и под городскую прогулку.

Платье с рюшами. Фото: Vogue

Мини с бахромой

Белое короткое платье с бахромой — еще один символ стиля, снова на коне. Удачно будет смотреться с узкими сапогами на остром носу.

Мини с бахромой. Фото: Vogue

Такой лук одинаково уместен и днем, и вечером — с джинсовкой или кожаной курткой.

Ранее мы писали о том, какое платье с легкостью можно стилизовать в образе круглый год.

Также мы сообщали, в чем особенность нового модного платья-кафтана.