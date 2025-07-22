Платья от Андре Тана на осень — стильно и с украинским шармом

Что выбрать на осень — платья от Андре Тана всегда в тренде
Украинский дизайнер Андре Тан знает, чем удивить — не зря его платья носят украинки и на свидание, и на работу. Мы выбрали три модели, которые пригодятся и этим летом, и осенью.
Новини.LIVE подробно расскажет о преимуществах представленных платьев.
Трендовые платья от Андре Тана
Синее платье в горошек
Цена: 1999 грн
Это платье — как воспоминание о старом кино, где главная героиня всегда выглядела безупречно. Синий цвет глубокий, но не темный. Горошек — мелкий, романтичный. Мягкая ткань с шелком и вискозой едва касается тела, создавая ощущение комфорта и легкости. Фасон-футляр с акцентом на фигуру, длина миди — универсальная.
Особенность — нежная драпировка с одной стороны, которая добавляет образу утонченности. Секретная молния на спинке для удобства. К тому же, горошек снова в моде. Надевайте на ноги балетки, каблуки или даже белые кеды — каждый раз это будет другое настроение.
Платье в стиле сафари
Цена: 4999 грн
Это платье ни с чем не спутаешь. Стиль сафари уже несколько сезонов в топе, но именно эта модель о том, как сделать его женственным. Идеальна для осени, когда хочется тепла, практичности и стиля. Немного маскулинности, немного романтики — в результате получится образ, который хочется носить каждый день.
Накиньте сверху кожаную куртку, добавьте грубые сапоги или высокие сапоги с каблуками, чтобы получился стильный образ на прохладную погоду.
Шоколадное медное платье с характером
Цена: 4999 грн
Глубокий шоколадный оттенок, деликатная ткань с итальянским акцентом и запоминающийся с первого взгляда силуэт. Верх лаконичный, с лодочным вырезом и длинным рукавом, а нижняя часть в форме трапеции.
Особого внимания стоит декоративная линия из золотых кнопок, которая начинается с груди и ведет взгляд вниз. В паре с лодочками или сапогами — создает образ сильной и свободной женщины, которая не боится быть собой.
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