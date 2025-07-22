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Главная Мода Что выбрать на осень — платья от Андре Тана всегда в тренде

Что выбрать на осень — платья от Андре Тана всегда в тренде

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 11:15
Платья от Андре Тана на осень — стильно и с украинским шармом
Андре Тан. Фото: кадр из видео

Украинский дизайнер Андре Тан знает, чем удивить — не зря его платья носят украинки и на свидание, и на работу. Мы выбрали три модели, которые пригодятся и этим летом, и осенью.

Новини.LIVE подробно расскажет о преимуществах представленных платьев.

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Трендовые платья от Андре Тана

Синее платье в горошек

Цена: 1999 грн

Это платье — как воспоминание о старом кино, где главная героиня всегда выглядела безупречно. Синий цвет глубокий, но не темный. Горошек — мелкий, романтичный. Мягкая ткань с шелком и вискозой едва касается тела, создавая ощущение комфорта и легкости. Фасон-футляр с акцентом на фигуру, длина миди — универсальная.

Сукня в горошок підкорює тренди
Синее платье в горошек. Фото: andretan

Особенность — нежная драпировка с одной стороны, которая добавляет образу утонченности. Секретная молния на спинке для удобства. К тому же, горошек снова в моде. Надевайте на ноги балетки, каблуки или даже белые кеды — каждый раз это будет другое настроение.

Платье в стиле сафари

Цена: 4999 грн

Это платье ни с чем не спутаешь. Стиль сафари уже несколько сезонов в топе, но именно эта модель о том, как сделать его женственным. Идеальна для осени, когда хочется тепла, практичности и стиля. Немного маскулинности, немного романтики — в результате получится образ, который хочется носить каждый день.

Одяг в стилі сафарі стає все більш популярним
Платье в стиле сафари. Фото: andretan

Накиньте сверху кожаную куртку, добавьте грубые сапоги или высокие сапоги с каблуками, чтобы получился стильный образ на прохладную погоду.

Шоколадное медное платье с характером

Цена: 4999 грн

Глубокий шоколадный оттенок, деликатная ткань с итальянским акцентом и запоминающийся с первого взгляда силуэт. Верх лаконичный, с лодочным вырезом и длинным рукавом, а нижняя часть в форме трапеции.

Сукня з італійським акцентом від Андре Тана
Шоколадное медное платье с характером. Фото: andretan

Особого внимания стоит декоративная линия из золотых кнопок, которая начинается с груди и ведет взгляд вниз. В паре с лодочками или сапогами — создает образ сильной и свободной женщины, которая не боится быть собой.

Ранее мы писали о том, какое платье больше всего подходит в жаркую погоду.

Также мы сообщали о платье от Виктории Бекхэм, которое можно носить хоть круглый год.

Андре Тан мода тренды платье стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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