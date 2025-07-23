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Головна Мода Що жінкам варто позичити з чоловічої моди — поради Андре Тана

Що жінкам варто позичити з чоловічої моди — поради Андре Тана

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:04
Чоловічі речі, які прикрасять жіночий образ — Андре Тан дав цінні поради
Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан знову влучає в саму точку — мода більше не має чітких меж між "для неї" і "для нього". І якщо ви ще не наважувались додати щось маскулінне у свій гардероб — саме час це зробити. Бо іноді одна "чоловіча" деталь здатна зробити жіночий образ ще виразнішим.

З приводу цього Андре Тан висловився у своєму Instagram.

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Оверсайз — завжди в тему

Широкі піджаки, сорочки чи бомбери створюють той самий ефект "ненарочитої впевненості". Стильно, зручно і дуже по-сучасному. Ідеально під джинси, міді-спідниці чи навіть легкі сукні.

Оверсайз-одяг поки не готовий покидати тренди
Одяг-оверсайз. Фото: Instagram/andre_tan_official

Краватка — новий головний аксесуар

Андре пропонує не боятись кольору і проявляти свою індивідуальність. Яскрава або в смужку — вона додасть характеру навіть найпростішій сорочці.

Чоловіча краватка легко адаптується в жіночому образі
Краватка в образі.  Фото: Instagram/andre_tan_official

Взуття

Лофери, дербі, оксфорди — не тільки зручні, а й універсальні. Тан радить міксувати їх з жіночними речами — наприклад, із міні-спідницями чи гольфами яскравих кольорів. Контраст працює на всі 100.

Універсальне взуття, що носять як жінки, так і чоловіки
Образ з акцентом на взуття. Фото: Instagram/andre_tan_official

Бомбер замість жакета

Оверсайз-бомбер — це свіже рішення для офісу без дрескоду. Головне враховувати важливе правило і поєднувати бомбер з чимось лаконічним, аби не було відчуття "перевантаження".

Бомбер на осінь буде вдалим вибором
Бомбер. Фото: Instagram/andre_tan_official

І ще один штрих — портфель

Так, справжній класичний портфель — не лише для бізнесменів. Він може стати вашим стильним союзником у місті: лаконічний, строгий, ідеально пасує до всього — від тренча до сукні-сорочки.

Портфель як альтернатива сумці для жінок
Портфель. Фото: Instagram/andre_tan_official

Усі ці поради від Андре Тана свідчать про сміливість змішувати стилі й виходити за рамки. Іноді новий образ починається з одного несподіваного елемента.

Раніше ми писали про те, які сукні від Андре Тана можна придбати зараз, а носити восени.

Також ми повідомляли, що Андре Тан вказав на головні антитренди сезону.

Андре Тан мода тренди речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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