Чоловічі речі, які прикрасять жіночий образ — Андре Тан дав цінні поради

Що жінкам варто позичити з чоловічої моди — поради Андре Тана
Український дизайнер Андре Тан знову влучає в саму точку — мода більше не має чітких меж між "для неї" і "для нього". І якщо ви ще не наважувались додати щось маскулінне у свій гардероб — саме час це зробити. Бо іноді одна "чоловіча" деталь здатна зробити жіночий образ ще виразнішим.
З приводу цього Андре Тан висловився у своєму Instagram.
Які чоловічі речі дизайнер радить носити жінкам
Оверсайз — завжди в тему
Широкі піджаки, сорочки чи бомбери створюють той самий ефект "ненарочитої впевненості". Стильно, зручно і дуже по-сучасному. Ідеально під джинси, міді-спідниці чи навіть легкі сукні.
Краватка — новий головний аксесуар
Андре пропонує не боятись кольору і проявляти свою індивідуальність. Яскрава або в смужку — вона додасть характеру навіть найпростішій сорочці.
Взуття
Лофери, дербі, оксфорди — не тільки зручні, а й універсальні. Тан радить міксувати їх з жіночними речами — наприклад, із міні-спідницями чи гольфами яскравих кольорів. Контраст працює на всі 100.
Бомбер замість жакета
Оверсайз-бомбер — це свіже рішення для офісу без дрескоду. Головне враховувати важливе правило і поєднувати бомбер з чимось лаконічним, аби не було відчуття "перевантаження".
І ще один штрих — портфель
Так, справжній класичний портфель — не лише для бізнесменів. Він може стати вашим стильним союзником у місті: лаконічний, строгий, ідеально пасує до всього — від тренча до сукні-сорочки.
Усі ці поради від Андре Тана свідчать про сміливість змішувати стилі й виходити за рамки. Іноді новий образ починається з одного несподіваного елемента.
Раніше ми писали про те, які сукні від Андре Тана можна придбати зараз, а носити восени.
Також ми повідомляли, що Андре Тан вказав на головні антитренди сезону.
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